Généralisation de la protection sociale : le Chef du gouvernement remet les premières attestations à la catégorie des Adouls

Le Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a présidé lundi à Casablanca, la cérémonie de remise à la catégorie des Adouls, des premières attestations pour bénéficier des indemnités du régime de la protection sociale pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale.

Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), M.El Otmani a remis des attestations à plusieurs bénéficiaires marquant ainsi l’opérationnalisation effective du chantier de la généralisation de la protection sociale.



Dans une allocution lors de cette cérémonie à laquelle ont notamment pris part M. Mohamed Amkraz, ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, et Hassan Boubrik, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, M. El Otmani a souligné que '’la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale va changer le visage du Maroc au plan social, en ce sens qu’il aura un impact positif significatif sur de larges catégories de citoyens », affirmant que ce chantier va contribuer à réduire les disparités sociales et le coût des soins médicaux et soutenir les catégories vulnérables.



Il a de même souligné l’importance cruciale du chantier de la protection sociale, mettant l'accent sur les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les Hautes orientations royales couronnées par le lancement par le Souverain de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et la signature des premières conventions y afférentes.



À cet égard, M. El Otmani a salué l’adhésion de la catégorie des Adouls au régime de protection sociale, appelant les autres groupes professionnels à adhérer à ce chantier social historique lancé par le Maroc.



Après avoir mis l’accent sur la mobilisation globale du gouvernement pour garantir la mise en œuvre effective du chantier de la protection sociale, le chef de gouvernement a appelé toutes les instances concernées à bénéficier de ce régime.



Le chef de gouvernement a en outre salué l’approche de concertation menée avec les professionnels qui a contribué à l’accomplissement de cette réalisation, louant l’action des responsables et cadres de la CNSS qui se sont mobilisés pour garantir le succès de la mise en œuvre de ce projet.



Pour sa part, M. Amkraz a souligné la grande importance du lancement de ce régime, exprimant l’espoir que tout un chacun soit au rendez-vous pour la mise en oeuvre de ce régime.



Le ministre a également affirmé que le régime adopté par le Maroc va effectivement changer le visage social du Maroc.



Il a ajouté que l’ordre des Adouls a pris l’initiative de bénéficier de ce régime, notant que cette catégorie sera citée comme étant l’un des premiers groupes à y adhérer.

(MAP-26/04/2021)