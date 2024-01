Guelmim : Colloque sur la portée nationaliste et historique du Manifeste de l'indépendance

La direction régionale de la culture à Guelmim-Oued Noun a organisé, jeudi 10 janvier 2024 à Guelmim, un colloque sur le thème "Le Manifeste de l'indépendance, un événement historique avec une grande portée nationaliste et historique", à l’occasion de la commémoration du 80ème anniversaire de la présentation de ce Manifeste.

Ce colloque, organisé en partenariat avec la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, a été l'occasion de rappeler les profondes significations de cet anniversaire national et de transmettre ses enseignements aux générations montantes.



L'inspecteur des monuments et sites historiques à la direction régionale de la culture, Mohamed Bounite a indiqué que la présentation du Manifeste de l'indépendance constitue une grande épopée dans le processus des luttes menées par le peuple marocain sous la conduite de feu SM Mohammed V et un événement historique marquant qui restera gravé dans la mémoire des générations montantes.



Il a ajouté que la commémoration de cet événement historique reflète le rôle des institutions culturelles dans la sensibilisation à l'importance de célébrer les occasions nationales pour diffuser une culture de citoyenneté à travers diverses activités aux niveaux local, régional et national.



De son côté, le délégué régional du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Habib Al-Karf, a souligné que l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance et des autres événements historiques qui y sont associés constitue une opportunité pour tirer les enseignements et les leçons au service des générations montantes.



Il a relevé que cet anniversaire est un événement de grande importance qui incarne le degré de conscience nationale et la profondeur de la cohésion et de la symbiose entre le glorieux trône alaouite et le peuple marocain pour la défense des valeurs sacrées et des constantes de la nation.



Les autres intervenants, dont des chercheurs en histoire, ont mis l’accent sur les dimensions historiques et nationales de l'événement de présentation du Manifeste de l'indépendance, soulignant que cet événement historique a renforcé la lutte du peuple marocain pour récupérer sa liberté et son indépendance face au colonialisme ainsi que la symbiose entre le trône et le peuple pour la défense des valeurs religieuses et des constantes nationales.

