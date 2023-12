Guelmim-Oued Noun : Formation sur les programmes de soutien dans le domaine de l'économie sociale et solidaire

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie Sociale et Solidaire a organisé, jeudi 28 décembre 2023 à Guelmim, une journée de communication et de formation sur les programmes de soutien dans le domaine de l'économie sociale et solidaire dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Cette rencontre ciblait près de 80 bénéficiaires représentant les coopératives et associations œuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire de la région, qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l’étude de faisabilité des projets sur les plans technique et financier.



La formation vise également à présenter aux participants les axes de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire à l'horizon 2035.



La directrice de la Promotion de l'Economie sociale au ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire, Saloua Tajri, a déclaré à la MAP que cette rencontre de communication et de formation a pour objectif de sensibiliser à l’importance de l’économie sociale et solidaire comme levier du développement local durable, de l’auto-emploi, de l’intégration socio-économique et de la justice spatiale, en plus de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.



Elle a ajouté que cette réunion vise également à passer en revue l'ensemble des programmes de soutien adoptés par le ministère dans le domaine de l'économie sociale et solidaire au profit des coopératives, associations et entreprises sociales évoluant dans ce secteur, ainsi qu'à étudier les moyens de promouvoir ce secteur dans un cadre de convergence et d'intégration entre la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire à l'horizon 2035 et le plan régional de développement de Guelmim-Oued Noun.



Mme Tajri a passé en revue les axes de cette stratégie nationale, qui porte sur la promotion du leadership entrepreneurial, la bonne gouvernance, la diversification des activités des entreprises, la valorisation des produits locaux, ainsi que le développement des partenariats, la diversification des sources de financement et le renforcement de la sensibilisation, la communication et la formation.



De son côté, le secrétaire général des Affaires régionales de Guelmim-Oued Noun, Sidi Ahmed Bah, a souligné l'importance de cette rencontre de communication qui s'articule autour de l'économie sociale et solidaire en tant que secteur vital, ajoutant que ce secteur est considéré comme l'un des piliers pour l’amélioration des conditions économiques et sociales des catégories défavorisées, en raison de sa contribution au développement économique et à la lutte contre les disparités sociales à travers l’utilisation optimale des richesses matérielles et immatérielles.



Le 3ème vice-président du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, Nahi Abou Saif a déclaré que cette réunion est l'occasion de mettre en valeur le grand potentiel de cette région dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, soulignant que le conseil régional continue de soutenir le secteur en raison de ses retombées positives sur le domaine de l'emploi et du développement.



Il a également passé en revue les atouts de la région dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui s'articule autour de deux principaux secteurs que sont l’agriculture et l'artisanat, mettant l’accent sur les contraintes que connaît ce secteur, notamment le manque de mécanismes de formation, d'accompagnement, de promotion et de commercialisation des produits du secteur.

MAP: 28/12/2023