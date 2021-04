Guelmim-Oued Noun: M. Amara s'enquiert de l’avancement des projets hydrauliques et de la voie express Tiznit-Dakhla

Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, s’est enquis, mardi dans les provinces de Sidi Ifni et Guelmim, des travaux de réalisation des installations hydrauliques et de la voie express Tiznit-Dakhla.

A cette occasion, des explications ont été présentées au ministre sur le projet du barrage de Talat N’Tramt (province de Sidi Ifni), dont les travaux ont atteint 100%.



La retenue de ce barrage, qui a été achevé pour une enveloppe budgétaire de plus de 22 millions de dirhams (MDH), est de 0,27 million de mètres cubes.



Accompagné du wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, et du gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sidki, M. Amara s’est également informé de l'avancement des travaux du barrage de Sidi Daoud.



Avec un taux de réalisation s’élevant à 75%, cette installation aura une capacité de retenue de 0,70 million de mètres cubes.



Outre les grandes installations hydrauliques, un grand intérêt est accordé aussi aux petits barrages, conformément aux hautes directives royales, a déclaré à la presse le ministre.



L’accent est mis sur la réalisation d’un plus grand nombre de petits barrages au niveau national, a-t-il relevé, précisant que les travaux concerneront plus d'un millier de sites au cours des prochaines années, dans le cadre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, lancé par SM le Roi Mohammed VI.



M. Amara a noté que le barrage "Talat N'tramt" est un modèle de ces petits barrages qui ont plusieurs fonctions, dont la protection contre les inondations, l’irrigation des terres agricoles et l’approvisionnement en eau pour le bétail.



D'après le ministre, l’intérêt accordé aux installations hydrauliques s'inscrit dans le cadre d'une politique basée sur deux axes: les grands barrages et les petits barrages qui répondent à de nombreux besoins des habitants.



Par ailleurs, le ministre s’est informé de l'avancement des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dhs.



M. Amara a indiqué que Guelmim-Oued Noun est concernée par 296 km de ce projet, ajoutant que 11 ouvrages d’art seront réalisées dans la région.



Le taux d'avancement des travaux de ce projet au niveau de la région a atteint 33%, compte tenu du relief difficile, a-t-il fait remarquer, soulignant que les entreprises marocaines ont su surmonter ces difficultés.



Il a en outre mis l’accent sur l’importance de la visite à ce chantier d’envergure qui porte sur la réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune, le renforcement et l’élargissement de la route nationale N° 1 à 9 mètres entre Laâyoune et Dakhla ainsi que la construction de 16 ouvrages d’art, dont un pont à Laâyoune d’une longueur d'environ 1600 m avec un coût estimé à 1,1 MMDH.



Le ministre a fait savoir que le taux d'avancement des travaux de ce projet a atteint environ 43%, dont 46% au niveau de la voie express Tiznit-Laâyoune et plus de 91% pour les travaux du renforcement et de l’élargissement de la route nationale n° 1 entre Laâyoune et Dakhla. Le taux de réalisation des ouvrages d'art s’élève à 13%.



La voie express Tiznit-Dakhla, objet d’une convention de partenariat signée devant SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche verte, s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume.



La réalisation de ce projet phare vise à aménager un axe routier avec de normes techniques de taille entre les provinces du Sud et les autres régions du Royaume, réduire le temps du transport et améliorer le confort et la sécurité routière, à même de faciliter le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.

MAP: 07/04/2021