Guelmim : Réunion de concertation régionale sur la nouvelle stratégie industrielle

Une réunion de concertation régionale sur la nouvelle stratégie industrielle s'est tenue, lundi à Guelmim, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et des acteurs du secteur industriel dans la région Guelmim-Oued Noun.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la démarche participative lancée par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans les douze régions du Royaume, dans l’objectif d'approfondir la discussion pour enrichir cette stratégie industrielle en cours d’élaboration.



Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour a indiqué que cette nouvelle stratégie industrielle est en cours d'élaboration conformément aux hautes directives royales visant à inaugurer une nouvelle ère industrielle qui consacre la souveraineté, ajoutant que l’approche adoptée par le gouvernement pour la préparation de cette stratégie s'inscrit également dans le cadre de la responsabilité partagée avec chaque région du Royaume.



Il a souligné que la région de Guelmim-Oued Noun dispose d'énormes potentialités pour développer cette stratégie industrielle, à laquelle la région contribuera en tant qu’acteur essentiel dans la production des énergies renouvelables, précisant que ce potentiel permettra la fourniture d'énergie pour l'industrie lourde qui sera implantée dans la région.



Le ministre a également mis l’accent sur la valorisation des ressources minières, naturelles et agricoles de la région, en plus de l'économie bleue, insistant sur la nécessité de développer la construction navale et d’autres industries liées à la mer.



De son côté, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a souligné l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la démarche participative visant à mettre en œuvre un développement industriel au niveau régional qui répond aux attentes des entreprises et des acteurs économiques.



Il a ajouté que le Maroc a connu des progrès significatifs dans le secteur industriel au cours des deux dernières décennies, grâce à l'ouverture sur l’économique mondiale et à la mise en place d’une stratégie ambitieuse et réaliste basée sur une vision régionale globale.



Le wali a relevé que plusieurs efforts ont été déployés pour faire de l'industrie un levier essentiel du développement économique, une source majeure d'opportunités d'emplois et un catalyseur d'exportation et d'investissement productif, grâce à un réseau moderne d'infrastructures, de logistique et d'énergie et à des réformes structurelles qui fournissent les incitations nécessaires à l'investisseur, dans le but d'améliorer le climat des affaires, de développer les compétences et d'augmenter la compétitivité de l'industrie marocaine.



Le premier vice-président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Ahmed Adzidaz a affirmé, pour sa part, que cette rencontre vise à enrichir le débat avec les acteurs locaux pour l'élaboration de la nouvelle stratégie industrielle qui est basée sur des engagements partagés entre l’Etat et les régions.



Il a ajouté que le conseil de la région Guelmim-Oued Noun, à travers le plan de développement régional 2022-2027 et le contrat-programme avec l'Etat, place le secteur industriel au centre de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne les pêches maritimes et les énergies renouvelables.Le président de la chambre d'industrie, de commerce et des services de la région Guelmim-Oued Noun, Hussein Alioui, a noté que le développement du secteur industriel dans la région repose sur le renforcement de la démocratie participative, la concertation et le dialogue avec tous les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile, les autorités locales et les collectivités locales de manière à garantir un soutien total à la mise en œuvre des projets, tels que la réhabilitation et la réalisation de zones industrielles et de zones d'activités économiques.

MAP: 30/01/2024