Istanbul: M. Benalilou réélu membre du bureau dirigeant et du Conseil d'administration de l’OICOA

Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a été réélu, vendredi à Istanbul, membre du bureau dirigeant et du Conseil d’administration de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs des Etats membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OICOA).

La réélection de M. Benalilou a eu lieu lors de la troisième réunion de l’Assemblée générale de l’OCI, tenue les 05 et 06 courant à Istanbul, aux côtés des Ombudsmans de l'Azerbaïdjan, de Bahreïn, d'Indonésie, de l’Iran, du Pakistan et de la Turquie, indique le Médiateur du Royaume dans un communiqué.



Cette Assemblée a été l’occasion d'échanger sur les différents rapports d'activité lors du mandat précédent et les moyens pour garantir le rayonnement de l’Association au niveau international dans le domaine des droits de l’Homme, ajoute la même source.



Concernant les nouveaux rôles des institutions des Ombudsmans et les défis que relève le monde islamique, note-t-on, les projets futurs de l’OCI ont été au cœur du dialogue interactif, au cours duquel ont été présentées les expériences des différentes instances qui contribuent à la garantie de la transparence et la consolidation de la gouvernance des services publics en faveur du fonctionnement de l’administration et la défense des droits de l'Homme.



Les travaux de cette rencontre ont été marqués par la participation de plus de 50 participants, dont des médiateurs, des Ombudsmans et des représentants des institutions de gouvernance et des droits de l’Homme, représentant 20 différentes institutions.

MAP: 06/10/2023