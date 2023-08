Jeux de la Francophonie: le Maroc installe son leadership

La performance de la sélection marocaine lors de la 9ème édition des Jeux de la francophonie, qui s'est déroulée du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, vient confirmer à nouveau le leadership et le rayonnement du sport national, mais au-delà, du génie marocain, en se classant première devant des nations sportives, telles que la Roumaine (2ème avec 38 médailles) et la France (6ème avec 15 médailles).

En effet, avec ses 58 médailles, le Maroc a terminé pour la première fois de son histoire en tête du classement de cette manifestation sportive internationale, établissant un nouveau record en termes du nombre de médailles récoltées, avec 42 médailles en athlétisme, 8 en judo, 5 en cyclisme sur route, 2 en lutte et une en jonglerie avec ballon.

Les observateurs internationaux estiment que pareille moisson s’inscrit dans le prolongement d’une série de performances qui, au fil des compétitions régionales, continentales et internationales, font invariablement du Maroc un acteur incontournable de la scène sportive mondiale. Et pas que!

De par le monde, on cherche à sonder le "secret" de cette performance marocaine et à comprendre la dynamique vertueuse qui anime les athlètes et les sportifs nationaux, tant et si bien que plus rien ne semble arrêter leur marche inéluctable et déterminée vers les podiums.

Demi-finaliste au Qatar-2022, champion de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, finaliste de la CAN de football U17, champion pour la troisième fois de la Coupe arabe de futsal, champion de l’AfroCAN 2023 de basketball,...difficile de cerner toutes les disciplines où le Maroc continue à rafler médailles, lauriers et louanges.

Loin d’être le fruit du hasard, cette marche constante et déterminée vers la gloire et la grandeur est portée par une Vision Royale patiemment mûrie, autour de deux maîtres-mots: le sérieux et l’abnégation.

Mot d’ordre: le sérieux !

Dans le Discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a magistralement souligné que "le sérieux que Nous exaltons n’est pas un terme vide de sens, de portée purement formelle. C’est, au contraire, un concept intégré qui recouvre un ensemble d’idéaux et de principes opératoires".

De fait, a expliqué le Souverain, "chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d’un calibre inédit, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football", tant et si bien que "de l’aveu de tous, en interne comme à l’international, nos enfants ont offert les plus belles images de ferveur patriotique, d’unité et de cohésion familiale et populaire".

Rien d’étonnant donc à ce que le Maroc, capitalisant sur cette vertu cardinale qu’est le sérieux, présente avec l’Espagne et le Portugal une candidature commune pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030.

Le sérieux de la jeunesse marocaine s’exprime aussi dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur, à l’instar de la réalisation de la première voiture de fabrication locale, ou encore de la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune marocain.

Tout récemment, pas moins de 41 Marocains, sur 60 élèves étrangers de la filière des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), ont été admis cette année, révélant ainsi l’excellence des talents marocains dans le domaine académique.

Une autre performance qui vient s’ajouter à la belle consécration réalisée, en mai dernier à Kigali, par l’équipe marocaine aux Olympiades panafricaines des mathématiques (OPAM 2023), au cours de laquelle le Maroc a remporté la première place, deux médailles d’or, trois médailles d’argent et une médaille de bronze.

Et ce n’est pas tout! L’une des participantes à ces Olympiades, Hiba El Ferchioui, a été sacrée "Reine africaine des mathématiques" après s’être positionnée au top du classement des filles.

Les Lionnes rugissent!

Sur la même lancée d’excellence, les Lionnes de l’Atlas viennent écrire une nouvelle page glorieuse dans les annales du football marocain, arabe et continental, après avoir obtenu une qualification historique pour les huitièmes de finale du Mondial féminin 2023, qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En décrochant une précieuse victoire contre l’équipe colombienne au titre du dernier match de la phase de groupes, les Lionnes de l’Atlas confirment ainsi la place de premier plan qu’occupe désormais le football marocain sur les plans arabe et continental, fruit d’un travail de longue haleine portée par une Vision Royale perspicace et prospective.

La défaite des co-équipières de Ghizlane Chebbak face à l’équipe allemande, lors du premier match de ces phases finales, n’a nullement entamé la détermination des Lionnes à croire en toutes leurs chances pour une qualification aux huitièmes de finale.

Première sélection arabe à réussir un tel exploit, pour une première participation à cette grand-messe du football mondial, l’équipe marocaine féminine a fait preuve d’un mental d’acier et d’un courage sans pareil en enchaînant deux victoires successives sur deux grandes équipes de haut niveau: la Corée du Sud et la Colombie.

Tout porte à croire que cet exploit, du reste largement mérité, a forcé l’admiration du public en interne comme à l’international, à tel point que les Lionnes de l’Atlas, désormais sereines et confiantes, s’apprêtent à écrire une nouvelle page dans l’histoire du football mondial lors du duel prévu demain mardi à Adélaïde, face à l’équipe de France.

