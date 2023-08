Journée nationale du migrant : une date phare pour resserrer les liens avec les MRE

Célébrée le 10 août de chaque année, la Journée nationale du migrant revêt un caractère humain profond qui transcende la simple occasion d'aborder les diverses questions qui préoccupent les Marocains résidant à l’étranger.

Le soin porté aux Marocains du monde n’est plus tributaire de l’investissement dans la devise au niveau de la Mère Patrie mais s’étend, en revanche, à d'autres questions fondamentales qui constituent leurs premiers soucis, tant dans les pays d’accueil que dans leur propre pays, notamment celles relatives à l’identité et l'intégration et les problèmes économiques, auxquels s'ajoutent quelques difficultés et entraves sociales et administratives.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait affirmé dans Son premier Discours du Trône adressé à la Nation en 1999 que "Parmi les questions auxquelles nous accorderons également un intérêt particulier, celle de notre communauté établie à l’étranger, en réfléchissant sérieusement à aplanir les difficultés auxquelles elle est confrontée, en œuvrant à résoudre ses problèmes et à renforcer ses liens avec la Mère-Patrie".



Ainsi, la Constitution de 2011, en particulier dans ses articles 16, 17, 18 et 163, a accordé à la communauté marocaine des acquis importants et une place de choix qui répondent à leurs aspirations, tout en leur consacrant un certain nombre de droits culturels et sociaux et d’autres liés au développement.



Outre le Conseil de la Communauté marocaine à l'Etranger (CCME), la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'étranger et d’autres institutions qui s’intéressent aux affaires des MRE, la commission ministérielle chargée des MRE a été créée avec pour mission de coordonner entre les différents acteurs dans ce domaine et d’assurer la convergence entre les politiques publiques, compte tenu des défis posés par les questions d'immigration et d'intégration dans un certain nombre de pays de résidence, et de la multiplicité des enjeux ayant trait à la consolidation du lien entre les nouvelles générations de Marocains du monde et leur pays d'origine.



Dans ce contexte, la Journée nationale du migrant, initiée sous l'impulsion du Souverain en 2003, est devenue une date phare pour resserrer les liens avec les Marocains résidant à l'étranger, explorer leurs perspectives d'avenir, ainsi que pour évaluer le bilan des réalisations en faveur de cette catégorie qui n’a eu de cesse d’adhérer aux divers projets de développement et de se mobiliser pour la défense des valeurs et des intérêts suprêmes du Royaume.



De même, cette date constitue l’occasion d’élargir la focale sur l’énorme contribution de la communauté marocaine à la réalisation du progrès à tous les niveaux scientifique, culturel, social et économique, mais également sur leur soutien aux efforts de développement du Royaume et de son rayonnement mondial.



Dans un entretien accordé à la MAP, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, a souligné que "le Maroc fait partie des rares pays au niveau mondial qui accordent une importance primordiale à sa communauté établie à l'étranger, conformément aux Hautes orientations tracées par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, et ce depuis l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres".



La célébration de la Journée nationale du migrant, a-t-il précisé, "représente l’un des aspects reflétant la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les MRE et qui se manifeste aussi par la ferme détermination de SM le Roi à accorder une place importante aux questions concernant les Marocains du monde, exprimée dans plusieurs discours royaux et les Hautes Directives aux acteurs institutionnels pour être à l'écoute de la communauté marocaine à l'étranger, améliorer les prestations qui leur sont fournies et mettre en place des politiques publiques efficientes répondant à leurs besoins et préservant leur identité marocaine.



Concernant les principales réalisations du CCME depuis sa création en 2007, M. Boussouf a relevé que le Conseil a pu aborder les différentes questions majeures liées à la migration marocaine, ainsi que les transformations que connaissent les pays d'accueil des Marocains du monde, selon une approche scientifique participative qui s'appuie sur l'écoute et l'étude scientifique, tout en associant l'ensemble des acteurs concernés.



Selon M. Boussouf, ce travail a été couronné par la publication d'une centaine d'études et de publications qui se sont intéressées aux divers aspects de la migration marocaine, enrichissant ainsi la bibliothèque nationale avec plus de 200 ouvrages, en plus de mettre la lumière sur les compétences marocaines établies à l'étranger et qui se sont illustrées dans divers domaines, notamment scientifique, culturel, sportif et artistique, tout en invitant les différents acteurs à tirer profit des potentialités de ces compétences.



En tant qu'institution consultative et prospective s’occupant des questions touchant les MRE, le Conseil s'emploie à défendre la communauté établie à l'étranger devant les institutions marocaines, soit à travers des plaidoiries dans les débats publics autour de leurs préoccupations, ou en attirant l'attention du gouvernement, le cas échéant, sur les questions liées aux Marocains du monde, souligne le Secrétaire général du CCME, rappelant que le Conseil n'a eu de cesse d'appeler à associer les MRE aux différents chantiers nationaux, en application des dispositions constitutionnelles y afférentes.



Pour ce qui est des principaux défis auxquels fait face la diaspora marocaine, M. Boussouf relève qu'ils revêtent un caractère universel dans leur globalité avec quelques particularités inhérentes à chaque pays d'accueil, notant à cet égard les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les plans économique, social et psychologique, ou encore l'augmentation exponentielle du taux d’inflation dans certains pays à cause du conflit russo-ukrainien ainsi que les effets du changement climatique avec un flux croissant des migrations vers le Nord.



“L’ensemble de ces contraintes inhérentes à l’émigration marocaine impose un suivi permanent de la part du CCME des mutations que connaissent les pays d’accueil et l'implication de la société civile et des acteurs de la communauté marocaine établie à l’étranger pour pouvoir réaliser un diagnostic précis autour de ces multiples défis”, insiste M. Boussouf.



Abordant les moyens de consolider les liens entre les Marocains du monde et la Mère-patrie, M. Boussouf a fait part de “la profonde conviction du CCME que les expatriés constituent pour le Maroc une passerelle vers le monde et sont des ambassadeurs influents de l’image du Royaume à l’étranger”, faisant remarquer que les MRE, “tout en étant fiers de leur Roi et de leur patrie, avec ses composantes culturelles et ses valeurs nationales, ont pu véhiculer une image rayonnante du Royaume à l’étranger”.



Et de conclure que les MRE jouent un rôle important “en contribuant à promouvoir une image rayonnante du Maroc à l’étranger avec des retombées positives sur le tourisme national ces derniers mois”.



Alors que le Maroc a toujours porté une attention particulière à ses ressortissants à l’étranger, il n’a eu également de cesse d’accorder son attention aux migrants étrangers, se transformant ainsi de pays de transit en terre d'accueil et de résidence.



En effet, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté une nouvelle politique migratoire selon une approche humanitaire qui allie la lutte contre une problématique structurelle et le développement solidaire, faisant ainsi du Royaume un leader mondial dans la mise en œuvre de la politique de coopération Sud-Sud et lui permettant de réaliser, ces dernières années, des acquis remarquables au niveau législatif et institutionnel dans le domaine de la gestion de la question migratoire.

MAP: 09/08/2023