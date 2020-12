La 3ème Journée Maroco-Allemande des Bovins: Une édition virtuelle les 10 et 11 décembre

La Troisième journée Maroco-Allemande des Bovins se tiendra les 10 et 11 décembre courant en format virtuel, sur le thème "l’amélioration génétique bovine par un programme de sélection".

Organisé par le ministère fédéral de l'Alimentation et de l’Agriculture allemand en collaboration avec le Centre de Conseil Agricole Maroco-Allemand (CECAMA), avec le soutien du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et de l’Office national du Conseil agricole (ONCA), l'événement se tiendra, sous forme de deux sessions virtuelles les 10 et 11 décembre 2020 de 9h00 à 12h30.



Ce webinaire verra l’intervention de plusieurs experts allemands spécialisés dans ce domaine, de chercheurs de l’IAV Hassan II et de l’ENA de Meknès ainsi que des acteurs clés de la filière au Maroc, soulignent mardi les organisateurs dans un communiqué.



Le développement de la filière élevage revêt une dimension centrale dans les politiques agricoles au Maroc, relevant que l'introduction de nouvelles techniques perfectionne d’année en année les rendements du secteur, relève la même source, ajoutant que l’amélioration génétique bovine paraît un maillon essentiel pour accompagner cette dynamique.



"Ce procédé permet de produire des bovins aux performances optimales, grâce à un programme de sélection basé sur plusieurs critères", ajoute la même source. "L'objectif de ce rendez-vous est de renseigner les éleveurs sur cette pratique et son impact sur la productivité, à travers l’expertise allemande", a déclaré la Conseillère agricole de l'Ambassade d’Allemagne, citée par le communiqué, notant que cet événement sera également une occasion pour les différents participants d’échanger sur leurs expériences et de nouer de nouveaux contacts.



À cette occasion, un film informatif réalisé sur ce thème en "Darija" sera dévoilé au cours de l’événement, indique le communiqué, notant que la vidéo sera ensuite mise en ligne pour une plus large diffusion.

MAP: 08/12/2020