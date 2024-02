La 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat à partir du 28 février à Casablanca (Mme Ammor)

La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a annoncé, mardi, l’organisation de la 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à partir du 28 février à Casablanca.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à la 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat, placée sous le thème "L'artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériel et immatériel", Mme Ammor a indiqué que cette initiative constitue une occasion pour rendre hommage aux artisans marocains qui contribuent à la préservation du patrimoine national ainsi qu'au rayonnement du Maroc à l'international.



La ministre a, dans ce sens, souligné l'importance de l'artisanat qui joue un rôle fondamental dans l'emploi au Maroc, avec un taux d’insertion des jeunes formés dans ce domaine pouvant atteindre 90%, notant que le secteur a connu de nombreux évolutions, grâce aux efforts consentis par le ministère et tous les partenaires et parties prenantes.



Évoquant le programme de transfert des compétences et de transmission des savoir-faire liés aux métiers de l'artisanat, Mme Ammor a fait savoir qu’il s’agit d’un programme développé par l'UNESCO et qui consiste à sélectionner un certain nombre de métiers menacés de disparition, précisant que six métiers ont déjà été sélectionnés dans ce cadre.



L'idée est de s’assurer de la préservation du patrimoine du Royaume à travers l’encouragement des maître-artisans porteurs de savoirs et compétences ancestrales uniques à partager leur connaissances et compétences, ainsi qu’à travers l’incitation des jeunes à apprendre, reconstruire et recréer l’héritage artisanal, tout en leur offrant un programme de formation qualifiante, a-t-elle soutenu.



De son côté, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, a indiqué que cette édition de la Semaine nationale de l’artisanat prévoit une programmation riche et variée avec une ouverture marquée par le Forum "International Art And Craft Connect", qui se veut une plateforme de discussion des sujets d’intérêt commun, des enjeux mondiaux et problématiques du secteur ainsi que de partage des bonnes pratiques dans le domaine de l’artisanat.



Cette édition, a-t-il dit, sera aussi marquée par la tenue de la 2ème édition du Salon international du tapis et des revêtements de sol qui met à l’honneur le savoir-faire et l’expertise des artisans marocains, transmis de génération en génération à travers une sélection de produits fait main qui intègre les nouvelles tendances. Et de poursuivre que ce Salon se déroulera sur 4 jours, dont 2 jours seront réservés aux professionnels du secteur, tandis que les deux derniers seront ouverts au grand public désireux d’aller à la découverte de la sélection des produits exposés.



L'événement prévoit aussi des "Masterclass" animés par des experts nationaux et internationaux autour des thématiques portant sur la certification des produits, la dynamisation des exportations et l’amélioration de l’accès aux marchés extérieurs, ainsi que sur les leviers de l’accélération et de la transformation digitale des opérateurs de l’artisanat, selon le DG de la Maison de l’Artisan.



Des "Rencontres B2B" entre entreprises artisanales innovantes et acheteurs internationaux, un "Sourcing tour" ciblant des unités de production et des showrooms dans plusieurs villes du Maroc, outre des opérations de commercialisation dans des zones de grande affluence pendant le mois sacré de Ramadan, marquerons aussi cette 8ème édition, a relevé M. Sadik.



Et de noter que le partenariat entre la Fondation Nationale des Musées et la Maison de l'Artisan donnera lieu à une exposition d'œuvres d'artisanat d'art au Musée National de la Parure aux Oudayas (Rabat) permettant au public d'aller à la rencontre des œuvres exceptionnelles réalisées par une vingtaine de maître-artisans marocains renommés.



Organisée après le franc succès de la 7ème édition en décembre 2022, la 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat permettra aux artisans marocains de rencontrer des acheteurs professionnels, des prescripteurs, des architectes, des designers et des représentants de grandes enseignes et centrales de distribution internationales à travers divers événements et activités.

MAP: 27/02/2024