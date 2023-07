Chambre des représentants : adoption de plusieurs projets de loi

Adoption à la majorité du projet de loi relatif à la création de la Haute Autorité de la santé

La Chambre des représentants a adopté lundi à la majorité le projet de loi n° 07.22 relatif à la création de la Haute Autorité de la santé.

Présentant ce projet de loi, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb a indiqué que ce texte s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance prévu par le chantier de réforme du système de la santé, faisant savoir qu’il ambitionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de la santé.

Ce texte législatif, adopté par 139 voix pour contre deux abstentions, prévoit la création de la Haute Autorité de la santé, en tant que personne morale de droit public, qui assure la pérennité de l’action de l’État dans le domaine de la santé, l’encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO), l’évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés, et qui émet des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé, a précisé le ministre.

Le même projet de loi comporte des dispositions fixant les attributions et les missions de la Haute Autorité de la santé, notamment l’encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO), la préparation des outils de gestion de son système, l’évaluation de la qualité des prestations fournies par les établissements de santé publics et privés, a-t-il dit.

Il s’agit aussi des conditions de prise en charge des patients, de l’évaluation périodique des médicaments et produits de santé et de l’exercice des métiers de la santé par les professionnels, selon M. Aït Taleb.

Le texte prévoit également le suivi, l’analyse et l’évaluation des données épidémiologiques, l’évaluation des programmes relatifs à la lutte contre les maladies, l’élaboration des études et recherches et la mise en place des guides et références relatifs à la formation continue, a-t-il ajouté, faisant savoir que la Haute Autorité assurera également la médiation concernant les conflits qui lui seront soumis par les professionnels de santé, en prenant en considération les attributions des instances professionnelles, conformément aux textes législatifs en vigueur.

Parmi les autres attributions de la Haute Autorité, le ministre a cité la proposition de projets de textes législatifs ou réglementaires en lien avec son domaine de compétence, ainsi que les mesures à prendre pour la protection contre tout danger menaçant la population, notant que les administrations publiques, les collectivités territoriales et le secteur privé sont tenus de fournir à la Haute autorité les informations et les données nécessaires à l’exécution de ses missions.

Adoption d'un projet de loi relatif aux bureaux d'information sur le crédit

La Chambre des représentants a adopté, à la majorité, le projet de loi n°01.22 relatif aux Bureaux d'information sur le crédit et ce, lors d'une séance législative tenue lundi.

Au cours de cette séance, 111 députés ont voté pour ce projet de loi et 42 autres se sont abstenus à voter, alors que tous les amendements ont été rejetés.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la régulation du secteur bancaire au Maroc, aussi bien sur le plan institutionnel, opérationnel ou de supervision dans le but d'assurer la stabilité et la continuité du cycle financier et économique, a souligné la ministre de l'Economie et des finances, Nadia Fettah, qui présentait ledit projet.

Selon la ministre, l'objectif est de permettre au secteur bancaire de jouer son rôle en matière de la mobilisation et la distribution du crédit dans les meilleures conditions, à même de favoriser le développement économique et social.

Aussi, Mme Fettah a rappelé que l'accès au financement constitue l'une des priorités de la stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF) qui a identifié les incitations visant à faciliter l'accès des particuliers et des petites et moyennes entreprises (PME) à ce financement.

Ce système vise également, a-t-elle poursuivi, à permettre aux catégories vulnérables de la population qui souffrent d'un accès limité au financement, de bénéficier des services financiers des établissements de crédit via la création d'une nouvelle base de données dédiée à ces catégories.

Concernant les principales dispositions de ce projet de loi, Mme Fattah a précisé qu'elles concernent les conditions d'exercice des Bureaux d'information de crédit et ce, à travers la détermination des procédures d'octroi du crédit et des modalités de son retrait.

Il s'agit aussi des droits et obligations de ces bureaux, des fournisseurs et des utilisateurs d'informations, y compris l'obtention d'un consentement écrit préalable pour partager les données des clients, et le rôle de Bank Al-Maghrib en tant qu'autorité de surveillance des activités de ces bureaux, ainsi que le système de sanctions disciplinaires et pénales.

Approbation à l'unanimité d'un projet de loi relatif à la protection des animaux domestiques contre les maladies contagieuses

La Chambre des représentants a approuvé lundi à l'unanimité le projet de loi no 61-22 modifiant et complétant le Dahir portant loi no 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

Dans une présentation, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb a indiqué que l'actualisation de ce texte englobe des maladies concernant les équidés, les abeilles ou encore les animaux aquatiques, précisant qu'il s'agit de 22 maladies ajoutées à la liste, cinq supprimées et cinq autres modifiées.

L'objectif étant, selon lui, d'adapter la législation marocaine avec les normes et exigences des pays importateurs ainsi que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), outre l'évolution épidémiologique sur le plan international.

Il a aussi souligné que cette actualisation de la liste des maladies s'impose aujourd'hui au vu des risques sanitaires engendrés par l'importation et l'exportation des animaux et de leurs produits, des exigences de certains pays lors de l'exportation d'animaux vivants ainsi que des recommandations de l'OMSA au sujet des maladies animales à déclarer auprès des pays membres.

Adoption d'un projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant statut de la mutualité

La Chambre des représentants a adopté, lundi à la majorité, le projet de loi 39.22 modifiant et complétant le Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité.

Présentant ce projet de loi, adopté par 126 voix pour contre 13 abstentions, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb a indiqué que ce texte vise à inscrire les sociétés mutualistes constituées dans la sûreté nationale sur la liste des mutuelles auxquelles l'administration peut accorder des dérogations aux dispositions dudit dahir, notamment en ce qui concerne la possibilité d’ouvrir le mode d’élection des membres du conseil d’administration et du bureau dirigeant de ces mutuelles au lieu de la procédure d’élection actuellement en vigueur, à l’instar de la procédure en vigueur dans les mutuelles relevant des Forces armées royales et des Forces auxiliaires.

Ce texte vise également à conférer les prérogatives attribuées par le Dahir au ministre chargé de l’Emploi à l’autorité ou aux autorités gouvernementales qui seront fixées en vertu d’un décret, en substituant l’expression "ministère du travail et des affaires sociales", figurant dans le premier paragraphe de l’article 4 du Dahir par "administration compétente", a ajouté M. Aït Taleb.

(map 17/07/2023)