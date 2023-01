La coopération parlementaire au centre d'un entretien entre M. Mayara et la Présidente de l’Assemblée nationale du Malawi

Le rôle de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations entre le Maroc et le Malawi a été au centre d’un entretien, lundi à Rabat, entre le Président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara et la Présidente de l’Assemblée nationale du Malawi, Catherine Gotani Hara, en visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Les entretiens ont porté sur la situation des relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel et le rôle de la coopération parlementaire dans leur développement et leur élargissement à d’autres secteurs d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Mayara a relevé, dans ce sens, l’excellent niveau des relations politiques entre le Maroc et le Malawi, qui ont culminé en 2022 avec la signature d’une feuille de route portant sur la promotion de la coopération bilatérale à l’avenir, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la formation et de l’échange d’expertises techniques, selon la même source.

Le Président de la Chambre des conseillers a également souligné l’importance de renforcer les relations économiques, de part leur impact positif sur le développement des relations politiques, mettant l’accent sur la responsabilité qui incombe aux parlementaires des deux pays pour la tenue, dans les plus brefs délais, de la haute commission mixte afin d’élargir le cadre juridique de la coopération économique à travers l’adoption de nouveaux accords contribuant au renforcement des échanges commerciaux, qui restent en deçà des aspirations.

Au sujet de l’unité territoriale du Royaume, M. Mayara a salué la position courageuse de la République du Malawi, renforcée par l’ouverture d’un consulat à Laayoune, soulignant l’importance de cette position qui est à même de contribuer à la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Il a également souligné la nécessité d’intensifier la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité régionale et de la lutte contre l’immigration clandestine et la traite humaine sous toutes ses formes.

D’autre part, M. Mayara a présenté à la Présidente de l’Assemblée nationale du Malawi des explications sur le système parlementaire marocain et sur la Chambre des conseillers en termes de composition et d’atributions qui comprennent la législation, le contrôle de l’action du gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, outre l’initiation de débats publics sur des questions nationales par le biais de forums annuels qui aident au processus de législation et d’élaboration de programmes gouvernementaux et de politiques publiques.

De son côté, Mme Gotani Hara a exprimé son immense gratitude au gouvernement et au parlement marocains pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, notant que bien que son pays adopte un système parlementaire à une seule chambre (monocamérisme), il attend avec intérêt de bénéficier de l’expérience marocaine qui se distingue par son bicaméralisme.

Dans ce contexte, elle s’est informée du mode d’élection des membres de la Chambre, du processus de légifération et de la coopération et la coordination entre les deux Chambres.

(map 09/01/2023)