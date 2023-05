La coordination parlementaire au centre d'entretiens de M. Talbi El Alami avec une délégation de l’American Jewish Committee

Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation de l'American Jewish Committee (Comité juif américain), actuellement en visite de travail au Maroc, sur les moyens à même de renforcer la coordination parlementaire en vue de promouvoir le dialogue et la tolérance.

Un communiqué de la Chambre des représentants indique que les entretiens ont porté sur l'importance de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, ainsi que de la coordination parlementaire, en établissant des ponts permanents de consultation et de coordination et à travers l’échange des visites, ce qui renforcerait le dialogue et la tolérance.



Les deux parties se sont félicitées de la profondeur des relations historiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis, ainsi que de la ferme position de Washington sur l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



A cette occasion, la délégation du Comité juif américain a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et aux positions de Rabat, saluant le développement que connaissent les provinces du sud du Royaume et les grands chantiers lancés, et ce, en vue d'assurer le développement dans ses diverses dimensions, ajoute la même source.



Elle a aussi souligné le rôle régional et international du Maroc dans la tolérance, le dialogue et la promotion de la paix et de la sécurité internationales, pour le bien et le bien-être de l'humanité.



De son côté, M. Talbi El Alami a donné un aperçu sur l'adhésion constante du Royaume à la promotion du dialogue, la consolidation de la tolérance religieuse et culturelle, le rejet de l'idéologie de l'extrémisme et de la haine, et à la résolution des conflits par des moyens pacifiques, mettant en avant la politique que la Chambre des Représentants concrétise dans ses relations parlementaires bilatérales et multilatérales, notamment avec les Parlements avec lesquels elle partage les mêmes valeurs et priorités.



Le Comité juif américain est un espace international de dialogue et de réflexion. Il s’agit d’une organisation dont l'objectif est de défendre les droits civils et religieux des juifs et d'ancrer la tolérance et le rejet de la haine.

MAP: 03/05/2023