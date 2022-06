La finance climat au menu d'entretiens entre Mme Fettah et l'ambassadeur britannique à Rabat

La ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, s'est entretenue, jeudi à Rabat, avec l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, de divers sujets ayant trait aux relations de coopération bilatérale, dont la finance climat.

Au cours de cette rencontre, Mme Fettah et M. Martin ont passé en revue les relations de coopération bilatérale entre le Maroc et le Royaume-Uni, en notant avec satisfaction la dynamique observée à plusieurs niveaux, indique un communiqué du ministère.



Les deux parties ont, par ailleurs, échangé sur les défis auxquels font face les économies des deux pays en relation, notamment, avec le changement climatique, ce qui appelle à mieux coordonner les actions des deux pays en matière de la finance climat, entre autres.



A cet égard, la ministre a rappelé les chantiers engagés par le Maroc en faveur de la transition vers une économie verte, durable et sobre en carbone et a mis l’accent sur le rôle primordial du secteur financier dans la réussite de cette transition.



Pour sa part, M. Martin a salué les engagements du Maroc en faveur du climat avec la révision à la hausse des objectifs de la CDN du Maroc et a exprimé la disponibilité de son pays à accompagner les efforts du Maroc dans de domaine.



A l’issue de cet entretien, Mme Fettah et M. Martin ont souligné l’importance de la poursuite des échanges entre les représentants des deux parties et ont réaffirmé leur volonté de nourrir davantage la dynamique positive de la coopération économique et financière entre Royaume-Uni et le Maroc, conclut le communiqué.

MAP: 17/06/2022