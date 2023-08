Laâyoune: Une exposition de photographies retrace les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication) organise, du 20 au 25 août au Palais des Congrès à Laâyoune, une exposition de photographies historiques qui retrace les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple.

Organisée dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, cette exposition, tenue sous le thème "Mohammed V et la lutte pour l'indépendance", met en lumière la symbiose et la communion entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain et les étapes phares ayant marqué l'épopée de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance.



Elle se propose également de contribuer à préserver un important fragment de la mémoire nationale concernant le retour d'exil de Feu SM Mohammed V et les énormes sacrifices ayant permis de s'affranchir du joug de colonialisme pour s'atteler à la mise en place d'institutions nationales fortes et d'un Etat marocain moderne.



Cette exposition relate les étapes phares de cette page lumineuse de l'histoire du Maroc portant notamment sur "L'exil de Feu SM le Roi Mohammed V", "Le soulèvement unanime du peuple contre les autorités coloniales", "Les pourparlers d'Aix les Bains", "Le retour triomphal de Feu SM le Roi Mohammed V", "La signature de la Déclaration de l’indépendance" et "La signature avec l’Espagne du protocole mettant fin au protectorat espagnol au Maroc".



Dans ce cadre, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné des élus locaux, des chefs des services extérieurs et d'acteurs de la société civile, s’est rendu à cette exposition photographique qui relate les étapes phares de cette épopée glorieuse, ayant marqué un tournant décisif dans la lutte menée par le peuple marocain pour l'indépendance, sous la conduite du glorieux Trône alaouite.



Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de la production et de la diffusion au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication), Rachid Issari, a souligné que cette exposition qui regroupe environ 80 clichés photographiques, retrace les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple et illustre la cohésion entre le peuple et le glorieux Trône Alaouite, en vue de défendre la liberté, l’indépendance et l’unité de la patrie.



Cette exposition vise également à transmettre aux générations montantes les événements les plus importants qui ont marqué l’histoire de leur nation et les sacrifices consentis par Feu SM Mohammed V, pour faire face au joug du colonialisme, a indiqué M. Issari.



Parallèlement à cette exposition, un film documentaire de 20 min retraçant les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple, est projeté jusqu'au 25 août au Palais des Congrès à Laâyoune.



MAP: 22/08/2023