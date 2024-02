L'accession de la Mauritanie à la présidence de l’UA, une consécration méritée d’un acteur de stabilité dans la région (M. Bourita)

L'accession de la Mauritanie à la présidence tournante de l'Union africaine (UA) est une consécration méritée, eu égard à son rôle d’acteur de stabilité dans la région, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Il s'agit d’une consécration méritée eu égard au rôle de la Mauritanie, sous le leadership du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en tant qu’acteur de stabilité dans la région et son rôle positif concernant un ensemble des questions au niveau du continent africain", a déclaré M. Bourita au site d'information mauritanien "Sahara Media”, en marge du Sommet de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba.



"En application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a soutenu la candidature de la Mauritanie, eu égard aux liens de voisinage et aux relations bilatérales solides entre le Maroc et la Mauritanie", a ajouté M. Bourita.



Et de souligner que le Président mauritanien "sait qu'il peut compter sur le soutien du Maroc, conformément aux Hautes Instructions Royales, pour que cette présidence soit un succès".



La République islamique de Mauritanie assure à partir de ce samedi la présidence tournante de l’Union africaine.

MAP: 17/02/2024