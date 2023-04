L'agence de notation S&P maintient la note du Maroc à BB+/B avec perspective stable

L'agence de notation américaine Standard & Poor's (S&P) a maintenu inchangée la note de la dette souveraine du Maroc (BB+/B), assortie d'une perspective stable.

Dans une mise à jour publiée vendredi, l'agence souligne que "les réformes structurelles du Maroc ouvrent la voie progressivement à une économie plus inclusive".

"L'économie marocaine a résisté à plusieurs chocs régionaux et mondiaux au cours des deux dernières décennies tout en maintenant l'accès aux financements extérieurs et intérieurs", relève l'agence basée à New York.

L'agence, qui met en avant "une série de réformes favorables aux entreprises", souligne que le Royaume a également engagé "une refonte complète du système de sécurité sociale pour étendre la couverture des soins de santé".

Standard & Poor's souligne "des perspectives de croissance robustes, soutenues par les réformes structurelles en cours, la diversification économique et l'investissement".

Selon la même source, le PIB du Royaume devrait augmenter de 3,5% en 2023 et de 3,4% par an en 2024-2026.

L'agence affirme que la hausse du PIB à 3,5% en 2023 sera soutenue "par un rebond de la production et les performances solides des principaux secteurs du pays orientés vers l'exportation, y compris le tourisme, le phosphate et l'industrie automobile et aérospatiale".

Elle prévoit aussi que l'inflation ralentit progressivement à 4,5% en 2023 et 2% d'ici 2026.

(map 01/04/2023)