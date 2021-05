L'ambassadeur de Palestine au Maroc salue le soutien constant de SM le Roi à la cause palestinienne

L'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour Son soutien constant à la cause palestinienne.

"Je tiens à exprimer mes remerciements au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour son soutien au peuple palestinien et sa condamnation ferme de l'agression israélienne, a dit samedi le diplomate palestinien dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).



Il a relevé que les instructions de SM le Roi pour l'envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conforte la résistance du peuple palestinien aux attaques israéliennes.



Le diplomate a affirmé que la ville sainte d'Al Qods a besoin du soutien de tous, à l'instar du Maroc qui s'emploie à travers l'Agence Bayt Mal Al Qods pour soutenir "nos familles dans la ville sainte dans les domaines de la santé, de l'éducation et social".



Et d'ajouter que le peuple palestinien, uni face à cette agression, compte sur sa profondeur arabe et islamique et sur la communauté internationale, soulignant que cette agression ne s'arrêtera pas sans des sanctions dissuasives contre Israël.



L'ambassadeur palestinien a expliqué que les Israéliens ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa pendant le mois béni de Ramadan, "sans aucun respect du caractère sacré du lieu", rappelant également l'expulsion de plusieurs familles palestiniennes du quartier Cheikh Jarrah, à Al-Qods occupée.



L'occupent israélien doit comprendre qu'aucune force ne peut empêcher le peuple palestinien de concrétiser son droit à un Etat indépendant, avec la ville d'Al-Qods comme capitale, a-t-il conclu.



Pour rappel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.



Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures. Il sera acheminée par des avions des Forces Armées Royales.

(MAP-15/05/2021)