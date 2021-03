L'ambassadeur du Maroc au Chili souligne les efforts du Royaume pour promouvoir les actions de l’OIF

L’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali a mis en avant les efforts du Royaume visant à promouvoir les actions de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), notamment en matière de consolidation de la paix et de la sécurité.

Intervenant lors de la cérémonie virtuelle de lancement de la Semaine de la francophonie au Chili, organisée lundi par l’ambassade du Maroc, Mme El Ghali a affirmé que le Maroc, qui a rejoint l’organisation en 1981, entretient des relations étroites avec l’OIF qui ne cessent de se développer et de se diversifier pour englober des actions de coordination et de mobilisation autour d'enjeux mondiaux d'intérêt commun.



Le Royaume, un membre actif de l'OIF et présent dans quasiment tous ses organes, contribuent de manière significative, en particulier dans les domaines politique, des droits de l'Homme et de gouvernance, ainsi qu'en termes de coopération économique et numérique, a-t-elle expliqué, rappelant que le Maroc a élevé sa représentation au Conseil permanent de la Francophonie en nommant un représentant personnel du chef du gouvernement.



La diplomate marocaine a fait observer que l'engagement de l'OIF réside dans le processus de sa transformation d'une organisation politique et culturelle à une organisation à vocation économique, engagée notamment dans le cadre de l'agenda économique mondial, du développement durable et de l'intégration des pays de l'espace francophone, particulièrement en Afrique.



L'OIF plaide actuellement, ajoute-elle, pour un multilatéralisme renforcé et renouvelé, encourageant une coopération plus étroite avec les Nations Unies (ONU) dans le domaine de la promotion de la paix et de la sécurité internationales, la prévention des conflits, la mise en œuvre du développement durable, de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'Homme et de l'intégration des femmes et des jeunes.



Mme El Ghali a rappelé dans ce sens la visite du Secrétariat général de la Francophonie en mars 2019 au Maroc, qui a donné lieu à une feuille de route reflétant l’ambition partagée de donner une meilleure visibilité au rôle du Maroc au sein de cette Organisation et de renforcer la coopération dans différents domaines de prédilection.



Ainsi, le Maroc a participé aux travaux de la mission d'information et a contacté le Niger en 2018 et le Mali en 2020 pour examiner, dans le cadre de l'OIF, la situation dans ces pays afin d'apaiser le climat politique et initier la préparation des élections de manière consensuelle et inclusive, a noté l'ambassadeur du Maroc au Chili.



Par ailleurs, le Maroc, à travers son Agence de coopération internationale (AMCI), a été élu président du Réseau des acteurs de la coopération Sud-Sud et tripartite, à l'issue de la première Assemblée générale de ce réseau tenue en octobre 2019 à Libreville (Gabon), a-t-elle poursuivi, précisant que le Royaume est vice-président de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, qui regroupe les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) de l'espace francophone.



Mme El Ghali a rappelé également l’organisation par le Maroc, du 26 au 29 janvier dernier par visioconférence, de la 46ème Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki étant vice-président de l’APF.



Par la même occasion, la diplomate a présenté les différentes activités culturelles virtuelles programmées dans le cadre de la Semaine de la francophonie au Chili, citant la projection d’une série de films, le concours de poésie et les différents concerts de musique, avec la participation des 12 représentations diplomatiques des pays affiliés à l'OIF, ainsi que de l'Institut français.



Elle n'a pas manqué d’appeler le groupe des représentations diplomatiques des pays francophones accrédités au Chili (Belgique, Canada, Égypte, France, Grèce, Haïti, Liban, Maroc, Monaco, Roumanie, Suisse et Vietnam) à maintenir une concertation étroite sur les questions d'actualité à l'OIF.

