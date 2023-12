Lancement du projet "Maroc Art-Lab" pour favoriser la participation des personnes en situation de handicap aux activités culturelles, sportives et de divertissement

Le projet "Maroc Art-Lab", destiné à favoriser la participation des personnes en situation de handicap aux activités culturelles et sportives et de divertissement, a été lancé lors d’une rencontre tenue lundi 18 dècembre 2023 à Rabat.

Lancé sous la supervision du ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, en partenariat avec le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Alliance pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, ce projet vise à défendre et promouvoir les droits de cette catégorie sociale, à soutenir et développer ses capacités créatives et intellectuelles et à reconnaitre sa spécificité culturelle et linguistique.



La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Awatif Hayar, a indiqué dans une allocution à cette occasion, que ce projet, dont le lancement intervient en commémoration de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap (3 décembre), vise à défendre la culture des droits de l’Homme à travers les arts, à consolider les liens sociaux et le dialogue interculturel, et à célébrer la diversité humaine, notant que ce projet ambitionne également de favoriser l’insertion des personnes en situation d’handicap à tous les niveaux et renforcer leur participation culturelle et artistique.



"Le ministère a veillé à poursuivre la mise en œuvre des chantiers stratégiques de la politique publique intégrée pour la promotion des personnes en situation de handicap 2015-2025 à travers la réalisation d’une étude d’évaluation du plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap pour la période 2017-2021, l’identification des grandes orientations de la prochaine phase, et la préparation du plan d’action national pour la période 2024-2026", a souligné la ministre, ajoutant que ces projets constituent une occasion de renforcer et multiplier les chantiers relatifs à la participation culturelle, sportive et récréative des personnes en situation de handicap.



Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a, pour sa part, indiqué que ce projet représente une importante occasion pour rappeler l’importance de l’art et de la culture dans la société et dans les projets sociaux au Maroc, rappelant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné à plusieurs occasions l’importance de la culture, du patrimoine et de l’art dans le projet de développement du Royaume.



Il a assuré, dans ce sens, que le ministère œuvre à faire de la culture un outil de développement économique, d’insertion sociale et de renforcement des liens sociaux entre toutes les catégories, soulignant que le projet "Maroc Art-Lab" représente une occasion importante de mettre l’art au centre des politiques publiques destinées à toutes les composantes de la société, et particulièrement les personnes en situation de handicap.



La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a pour sa part, mis l’accent sur la nécessité pour chaque personne évoluant dans la société de jouir du droit de participation dans la culture et l’art, notant que le projet "Maroc Art-Lab" représente un chantier social et culturel pour les personnes en situation de handicap, afin de réaliser l’intégration sociale, culturelle et artistique de cette catégorie pour contribuer au développement durable.



Le directeur du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Éric Falt, a, de son côté, indiqué que le but derrière cette rencontre est d’appeler tous les intervenants à faire preuve de solidarité et à conjuguer les effort, notamment à travers la signature d’une charte commune à même de promouvoir l’insertion sociale des personnes en situation de handicap, notant que le but essentiel est de mettre en évidence les capacités et les talents artistiques de cette catégorie sociale.



Le président de l’Alliance pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, Abdelmajid Makni, a, quant à lui, relevé que ce projet illustre la convergence des efforts du ministère de la Solidarité, du CNDH et de l’UNESCO pour la mise en place de politiques publiques dédiées aux personnes en situation de handicap et pour faire participer cette catégorie dans la mise en œuvre de certaines mesures et initiatives d’intégration.



Cette rencontre a notamment été marquée par la signature d’une charte commune sous le thème "Ensemble pour l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap à travers l’art au Maroc", entre le ministère de la Solidarité, le bureau du CNDH, l’UNESCO et l’Alliance pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, pour la réalisation de l’insertion sociale et artistique de cette catégorie sociale.

