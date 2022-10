Lancement à Stockholm du Conseil consultatif des affaires Maroc-Suède

Le Conseil consultatif des affaires Maroc-Suède, qui vise à promouvoir les relations et échanges d'expertises entre les communautés d'affaires en Suède et au Maroc, a été lancé officiellement, mercredi à Stockholm.

Le ''Morocco-Sweden Advisory Business Council’’ s'assigne pour objectif principal de ‘’promouvoir les relations économiques, commerciales, financières, technologiques, professionnelles et culturelles, et les liens d'amitié entre les communautés d’affaires dans les deux pays, mais aussi dans leurs zones de développement respectives’’.



L'ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Karim Medrek, a indiqué, à cette occasion, que l'environnement international actuel traduit l'impératif de renforcer les coopérations existantes entre les deux pays et en développer de nouvelles, afin de réfléchir ensemble à des solutions communes, par l'échange d'expériences et d'expertises et la mise en relation d'écosystèmes d'innovation.



"Nous attachons un intérêt particulier à la création d'un conseil consultatif des affaires, qui sera à même de permettre la mise en place de coopérations nouvelles et concrètes entre les entreprises de nos deux pays", a-t-il souligné, notant, dans ce sens, que les économies des deux pays ont des préoccupations similaires pour le développement de certains secteurs industriels.



Ainsi, a-t-il poursuivi, de nombreuses opportunités sont à saisir pour le lancement de partenariats économiques dans les domaines liés aux énergies renouvelables, à l'économie verte, aux nouvelles technologies, à l'innovation, l'intelligence artificielle, l'automobile, au tourisme, à l’aéronautique, aux transports, au textile ainsi qu’à l'industrie de la santé.



Après avoir rappelé que le Maroc se positionne comme le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le deuxième investisseur africain sur le continent, à travers une multitude de projets structurants, M. Medrek a fait observer que plusieurs entreprises marocaines de divers secteurs sont impliquées dans la politique d'expansion économique continentale.



Et de soutenir que "la prochaine étape du conseil serait d'organiser une visite de prospection au Maroc pour faire percevoir l'ensemble des opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre le Royaume aux investisseurs, outre l'organisation de plusieurs rencontres avec les professionnels du secteur économique, qui pourront déboucher sur des projets de partenariats institutionnels, de nouvelles opportunités commerciales ou des protocoles de recherche communs’’.



Dans le même contexte, Sven Otto Julius Littorin, homme d'affaires et ancien ministre de l'Emploi suédois, s'est dit ‘’fier’’ du lancement de ce conseil, qui selon lui, permettra d'identifier, de manière non limitative, des métiers mondiaux que les opérateurs marocains et suédois pourraient valoriser en commun, en l'occurrence les infrastructures, les secteurs des hydrocarbures, des énergies renouvelables, du développement durable, de la santé et de l’éducation.



Il a relevé que ce conseil permettra de créer des synergies et des canaux de communication entre les entreprises marocaines et suédoises, de promouvoir l’échange d’expertise et de savoir-faire et de favoriser l’investissement et le co-investissement dans les secteurs d’intérêt commun.



Lynda Nyberg, membre du conseil d'administration d'entreprises technologiques suédoises, a souligné que ce conseil constitue une "nouvelle étape" en faveur du renforcement de la coopération économique entre les deux pays.



Cette coopération, a-t-elle assuré, ‘’ne pourra que contribuer au renforcement des projets d'investissements, notamment dans le secteur technologique, qui se développe de plus en plus au Maroc".

