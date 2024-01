L’architecte s’acquitte d’un rôle clé dans la garantie de la sécurité, du renouveau et de la préservation culturelle et patrimoniale (Mme El Mansouri)

L’architecte s’acquitte d’un rôle clé dans la garantie de la sécurité, du renouveau et de la préservation culturelle et patrimoniale, a indiqué, samedi à Marrakech, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du ministère, lors de la 38è Journée Nationale de l’Architecte, Mme El Mansouri a mis en avant l’adhésion et la solidarité nationale des architectes lors du séisme du 08 septembre dernier, ainsi que leur mobilisation sur le terrain et leur accompagnement des autorités locales, en quête de démarches appropriées.



"Cette mobilisation a mis en lumière la résilience et la solidarité intrinsèque des professionnels pour reconstruire collectivement", a-t-elle enchainé, mettant l’accent sur la nécessité de tracer une voie vers une reconstruction durable et une vision où l'architecture post- sismique incarnera harmonieusement les impératifs de la résilience, de la sécurité, tout en respectant l'âme et l'histoire des lieux et des communautés.



Dans ce cadre, elle a relevé que la Journée Nationale de l'Architecte constitue une occasion pour rendre hommage à cette profession, au savoir-faire des architectes, à leur créativité et à leur engagement au service de la société et de la nation.



La ministre a rappelé que le séisme d'Al Haouz a été "le catalyseur d'une mobilisation citoyenne inconditionnelle et d’une solidarité sans précédent, manifestée à travers tout le Royaume, et traduite par des initiatives locales, régionales et nationales, qui ont émergé, rassemblant des bénévoles, des organisations de la société civile, des entreprises et des institutions".



Et de poursuivre que toutes les forces vives de la Nation se sont déployées avec une coordination exemplaire, pour apporter une assistance immédiate aux sinistrés, et fournir des abris temporaires, des soins médicaux et des vivres, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la faveur de la mobilisation de tous les moyens avec la célérité et l’efficacité nécessaires, afin de venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et concevoir un programme intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau générale des régions touchées.



Mme El Mansouri a dans ce cadre, mis l’accent sur les mesures et actions entreprises par son Département au lendemain du séisme, dont la mise en place d’une cellule de crise et de coordination, ainsi que d’une Commission centrale "Habitat et Urbanisme" et ce, conjointement avec le ministère de l’Intérieur en vue d’arrêter une feuille de route pour la mise en œuvre du Programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la mobilisation pour les opérations de recensement.



"Aujourd’hui, 4 mois après la catastrophe dévastatrice, nous pouvons bien acter que le Programme de reconstruction et de mise à niveau est bien entamé", s'est-elle félicitée.



Organisée par le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, cette 38è Journée nationale de l’Architecte porte sur le thème "les architectes dans l’urgence : Perspectives intégrées pour une reconstruction durable".



La thématique de cette Journée s’inscrit dans le contexte du grand chantier de reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier, lancé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

MAP: 13/01/2024