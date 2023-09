L'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée apporte son soutien à l'UNRWA

Le président de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), Enaam Mayara, a exprimé, mardi à Amman, le soutien de cette instance aux efforts et aux actions de l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA).

"L'UNRWA consentit depuis des années des efforts considérables pour apporter soutien et réconfort aux réfugiés palestiniens dans la région et nous lui apportons tout notre soutien pour qu'elle puisse poursuivre ses opérations humanitaires", a affirmé M. Mayara lors d'une réunion de la délégation de l'APM avec la Sous-secrétaire générale de l'ONU, Commissaire générale adjointe de l'UNRWA, Mme Leni Stenseth.



Il a également relevé les défis économiques, sociaux et humanitaires auxquels sont confrontés les pays où sont implantés les camps des réfugiés, à leur tête la Jordanie qui abrite le plus grand nombre de réfugiés palestiniens.



De son côté, Mme Stenseth a présenté un aperçu sur les programmes, opérations et interventions d'urgence menés au profit des réfugiés palestiniens, notant que l'UNRWA est confrontée à d'énormes obstacles qui entravent ces actions et l'empêchent de mener à bien sa mission, en particulier le manque de fonds.



L'UNRWA, dont les opérations sont presque entièrement financées par des contributions volontaires des bailleurs de fonds, offre ses services (éducation, soins de santé, services sociaux, logement, microcrédit et assistance d'urgence) à quelque 4,7 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Al-Qods-Est.



La Jordanie est la première étape d’une mission de haut niveau de l'APM au Moyen-Orient, conduite par M. Mayara, avec au programme également des visites sur le terrain en Palestine et en Israël, dans l'objectif de rapprocher les points de vue des deux parties, sur le plan parlementaire, et d'œuvrer à la tenue du deuxième Forum parlementaire international de paix au Moyen-Orient, après la première édition organisée par l'APM en 2009 à Malte, en partenariat avec les Nations-Unies.



L'objectif de la visite consiste aussi à soutenir le dialogue entre les parties à travers la diplomatie parlementaire et le rapprochement des points de vue des principaux acteurs concernés pour prendre connaissance de leurs positions en vue d'examiner les choix et les différents scénarios et envisager des solutions conformément aux résolutions des Nations-Unies.



Après Amman, la délégation de l'APM est attendue mercredi à Ramallah puis à Al-Qods, avec au programme des réunions avec plusieurs hauts responsables palestiniens et israéliens.

05/09/2023