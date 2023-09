Le Bénin salue les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, en faveur de la paix et du développement de l’Afrique

La République du Bénin a salué, mardi, les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et du développement de l’Afrique.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant a l’étranger, Nasser Bourita et son homologue béninois, Olushegun Adjadi Bakari, les deux parties ont salué «les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et par la République du Bénin, sous la conduite de SE le Président Patrice Talon, en faveur de la paix et du développement du continent africain».

Dans ce cadre, M. Bakari s’est félicité du rôle pionnier que joue Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans les domaines politique, économique, sécuritaire et religieux.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées, réitérant leur détermination a participer au règlement des différends en Afrique.

Ils ont aussi salué la dynamique enclenchée, dans le cadre de l’Initiative des Etats Africains Atlantiques, pour faire de l’espace africain atlantique un cadre géostratégique de coopération et de concertation intra-africaine, pragmatique et opportune.

Les deux parties ont également convenu d’appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaines et béninoises au niveau des instances régionales et internationales, indique le communiqué conjoint.

