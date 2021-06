Le Chef du gouvernement préside le Conseil de surveillance et l’AGO de la société Holding Al Omrane

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a présidé mardi à Rabat, une réunion du Conseil de surveillance et une autre de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la société Holding Al Omrane.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, ces deux réunions ont été une occasion pour présenter le bilan du plan d’action du groupe Al Omrane et de ses sociétés, outre les objectifs fixés tout en insistant sur la détermination à déployer les efforts nécessaires pour les atteindre.

A cette occasion, M. El Otmani s’est félicité des efforts du groupe et de ses partenaires institutionnels, lesquels ont permis de réaliser des résultats encourageants durant l’année 2020 et ce, malgré la conjoncture sanitaire que le Maroc traverse, à l’instar des autres pays du monde.

Il a, parallèlement, noté que grâce aux efforts du gouvernement, en particulier les mesures entreprises pour relancer le secteur du bâtiment et travaux, et les efforts consentis par le groupe, 85.875 unités ont été réalisées en 2020 dans le cadre de la réhabilitation urbaine, 14.019 nouvelles unités produites et 24.135 titres fonciers ont été créés.

M. El Otmani a également fait savoir les investissements ont atteint 4,36 milliards de dirhams (MMDH) et le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,32 MMDH.

Le Chef du gouvernement a appelé le groupe à consolider son rôle de locomotive dans le domaine de l’habitat et le développement urbain à travers la poursuite des efforts en matière de renforcement des mécanismes de la bonne gouvernance, la veille sur l’équilibre entre les contraintes financières du groupe et l’aspect social de ses missions et ce, via la rationalisation des dépenses, la mobilisation des ressources et contributions financières, ainsi que la promotion de la transparence et d’une communication parfaite avec les usagers.

En outre, M. El Otmani a réaffirmé l’importance d’une parfaite coordination et d’une convergence efficace entre l’ensemble des acteurs et intervenants en vue de réduire les difficultés, dont la problématique de la commercialisation du stock, précisant que le groupe a reçu des orientations pour augmenter le rythme de commercialisation de ses produits de logement et faire de sa prochaine nouvelle plateforme numérique un portail d’informations transparentes et actualisées au service de tous.

Le Chef du gouvernement a noté aussi avec satisfaction la réaction du groupe et la rapidité de son interaction pour mettre en œuvre les recommandations et les décisions du Conseil de surveillance, invitant à davantage de coordination avec les départements ministériels en vue d’alléger la charge sur le groupe et d’accélérer la réalisation d’unités dédiées aux services publics.

Il a appelé le groupe et le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville à accélérer l’élaboration des données de clôture relatives aux projets financés par le Fonds de Solidarité Habitat et d’Intégration Urbaine (FSHIU) sur lesquels le Conseil de surveillance avait déjà statué.

Les membres du conseil ont suivi une présentation du président du Conseil d’administration sur les principaux points du rapport d’activité du groupe au titre de l’exercice 2020 et du rapport trimestriel au terme des trois premiers mois de 2021.

Il a été également procédé à la présentation des comptes sociaux de la société Holding Al Omrane, des comptes consolidés du groupe, du rapport de gestion et des rapports du Contrôleur d’Etat, de la présidente du Comité des risques et d’audit de la société et de la présidente du comité de la gouvernance.

Après le Conseil de surveillance, la réunion de l’AGO de la société Holding Al Omrane s’est tenue pour approuver le rapport de gestion de la société de l’année 2020 et ses comptes au titre du même exercice.

-MAP-29/06/2021