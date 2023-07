Le Chef du gouvernement s'entretient avec le Premier ministre de Saint Vincent et les Grenadines

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, le Premier ministre de Saint Vincent et les Grenadines, Ralph Everad Gonsalves, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence de la Représentante permanente de Saint Vincent et les Grenadine à l’ONU, ont porté sur les moyens de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et cet État, ainsi qu’avec l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), qui avait ouvert en mars 2022 un consulat à Dakhla, représentant ses six pays membres.



Les deux parties ont évoqué les perspectives de renforcement des consultations politiques, dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre les deux pays en mars 2015, ainsi que de la mise en œuvre des plans d’action relatifs à la coopération sectorielle, examinés lors des visites entreprises par des missions marocaines dans la région des Caraïbes, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.



M. Akhannouch a mis l’accent, au cours de ces entretiens, sur la disposition permanente du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à renforcer son ouverture sur ses partenaires dans les différentes régions du monde, dont les États de la région des Caraïbes, avec lesquels le Maroc entretient des relations d’amitié, de coopération et de considération mutuelle et qui offrent d’importantes opportunités d’échanges économiques et culturels, ainsi que des possibilités d’ouverture sur la région des Caraïbes et le continent américain d’une part et sur le continent africain d’autre part.



Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, les composantes de la nouvelle feuille de route pour la coopération bilatérale 2023-2025, qui comprend des programmes de coopération et de soutien technique portant sur de nombreux domaines de développement économique et social, comme l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la santé, la pêche maritime, l’agriculture, les énergies renouvelables et d'autres.

MAP: 20/07/2023