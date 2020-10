Le Conseil de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, nouveau membre du programme OGP Local

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été sélectionné pour rejoindre le programme local de Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP Local), ce qui en fait la première entité de la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA) à adhérer à ce programme participatif.

Le Conseil de la région a souligné, dans un communiqué, que l'acceptation de son adhésion à ce programme, qui constitue une initiative rassemblant les gouvernements et les organisations de la société civile pour garantir plus de transparence, de participation et d'inclusion, intervient après l'évaluation de sa candidature et son élection par les différents comités de sélection représentés au sein du programme OGP Local.



L'adhésion du Conseil de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à ce programme est le fruit de la politique proactive qu'il mène conformément à un processus de concertation entre les différents acteurs aux niveaux national et régional, et qui s'est concrétisée à travers la mise en valeur et la consécration de ses réalisations, en termes d'ouverture et de mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative, et ce via la mise en place d'un plan d'action régional 2020-2022, en ligne avec la stratégie nationale, qui couvre les axes d'accès à l'information, de transparence budgétaire, de participation citoyenne, et de communication et sensibilisation au gouvernement ouvert.



Le conseil de la région, en tant que nouveau membre de ce programme participatif, oeuvrera aux côtés des organisations de la société civile et d’autres membres du gouvernement ouvert à décliner les objectifs de cette initiative au niveau régional et à améliorer les méthodes de travail au service des citoyens, a assuré la même source.



Grâce à ce partenariat, le Conseil aspire à renforcer ces efforts de coopération avec toutes les parties régionales et à tirer profit des enseignements tirés par les autres membres du programme.



Il convient de noter que le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été élu aux côtés de 56 nouveaux membres, qui ont été sélectionnés parmi 112 candidats, représentant 64 gouvernements locaux de 32 pays.

MAP: 21/10/2020