Le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun approuve plusieurs projets de développement

Le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun a approuvé récemment, lors de sa session ordinaire pour le mois de mars 2024, plusieurs conventions couvrant de nombreux domaines de développement.

Ainsi, une convention de partenariat a été approuvée concernant le financement et la mise en œuvre du programme de promotion des affaires éducatives et sportives d'un montant total estimé à 646 millions de dirhams (MDH), qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026.



Dans le cadre de la promotion du domaine culturel, un ensemble de conventions inscrites au Programme de Développement Régional Guelmim-Oued Noun 2022-2027 ont été approuvées. Il s'agit d’une convention de partenariat visant à développer et à diversifier l'offre culturelle et jeunesse de la région pour un montant total estimé à 312 MDH, et une convention de soutien et de valorisation du patrimoine de la région via la création de la société régionale de développement "Guelmim-Oued Noun Culture et Patrimoine", ainsi que l'approbation des statuts de la Société de développement régional pour un montant total estimé à 4 MDH.



A également été approuvée une convention portant sur le développement de festivals culturels et de divertissement, l’animation culturelle et artistique et le soutien aux activités de proximité de la région, y compris les associations et les personnes physiques ou morales œuvrant dans le domaine artistique, culturel et médiatique sur le territoire de la région, pour un montant total estimé à 48 MDH, outre une convention de partenariat spécifique portant sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine de la région pour un montant estimé à 94 MDH.



Lors de cette session présidée par Mme Mbarka Bouaida, présidente du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun, et tenue en présence notamment du gouverneur de la région, Mohamed Najem Abhay, une convention de partenariat portant sur le financement et la réalisation d’un projet de réhabilitation de l’ancienne médina de Guelmim a été adoptée, pour une enveloppe globale de 120 MDH. De même, le Conseil régional a approuvé une convention de partenariat portant sur l’équipement d’une salle d’exhibition et de congrès à la Commune d’Al Mahbes dans la province d’Assa-Zag pour une somme totale de 8 MDH.



Dans le domaine de la santé, une convention-cadre de partenariat a été approuvée pour promouvoir le secteur de la santé dans la région pour un montant total de près de 443 MDH, ainsi qu’une convention pour la réhabilitation et l’équipement d’un centre de dialyse dans la province de Tan-Tan pour 2 MDH, outre un avenant à une convention concernant l’attribution du foncier devant abriter l’hôpital de proximité à la Commune de Lakhsass pour un montant total estimé à 454.552 dirhams.



D'autre part, une convention de partenariat a été approuvée pour renforcer les services fournis aux détenus de la région, pour un montant global estimé à 6 MDH.



En matière de renforcement des infrastructures de base, le Conseil régional a approuvé un annexe à une convention de partenariat pour la construction et l'équipement de quatre abattoirs dans les villes de Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa, pour un montant total estimé à 92MDH, ainsi qu'une convention spécifique de partenariat et de coopération visant à créer, aménager et rééquiper les marchés hebdomadaires sur le territoire de la région pour un montant total estimé à 60 MDH, outre une convention portant décision d'abandon de propriété des terrains nécessaires pour abriter l'annexe du siège de la région et le siège de l'Agence régionale d'exécution des projets dans la ville de Guelmim.



Dans le domaine de la formation, de l'encadrement, de l'expertise et de la recherche scientifique, une convention-cadre de partenariat et de coopération a été approuvée entre le Conseil régional et la Faculté des sciences juridiques, sociales et économiques de l'Université Abdelmalek Saadi de Tétouan, de même qu’une convention de coopération et de partenariat dans le domaine de la formation, de la formation continue et de la recherche scientifique entre le Conseil régional et la Faculté de gouvernance, Sciences économiques et sociales de l'Université Mohammed VI Polytechnique, d'un montant total estimé à 7,5 MDH.



Le Conseil a également approuvé le transfert de fonds pour financer des projets et des services liés au développement régional.

MAP: 12/03/2024