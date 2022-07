Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa 29è session ordinaire les 15 et 16 juillet à Rabat

Le Conseil supérieur des Oulémas tient, avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, sa 29è session ordinaire, vendredi et samedi 15 et 16 Dou Al Hijja 1443, correspondant aux 15 et 16 juillet 2022.

Les travaux de la session débuteront vendredi à 18H à l'Institut Mohammed VI de formation des Imams Morchidines et Morchidates à Rabat, précise un communiqué du Conseil.



L'ordre du jour de cette session comprend notamment "le bilan des travaux du Conseil supérieur des Oulémas et des Conseils locaux des Oulémas depuis la dernière session", "l'activité des Conseils locaux des Oulémas dans leur entourage sur les plans de la prévention et du développement" et "l'optimisation de l’action des Imams, Morchidines et Morchidates".



MAP: 14/07/2022