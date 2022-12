Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa 30è session ordinaire les 16 et 17 décembre à Rabat

Le Conseil supérieur des Oulémas tient, avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, sa 30è session ordinaire, les vendredi et samedi 21 et 22 Joumada Ier de l’an 1444, correspondant aux 16 et 17 décembre 2022.

Les commissions du conseil se pencheront sur l’examen des questions à l’ordre du jour de cette session, indique un communiqué du Conseil.

Il s’agit du projet de la charte des oulémas dans sa nouvelle version, l’adoption du projet du plan d’action annuel au titre de 2023 outre l’approbation du projet du budget au titre de l’exercice 2023 du Conseil supérieur des Oulémas et des Conseils locaux des Oulémas, ajoute la même source.

La session, dont les travaux débuteront vendredi après la prière d’Al Asr, se tient en exécution du Dahir n°1.03.300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des Oulémas, tel qu’il a été modifié et complété notamment le 1er alinéa de l’article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Oulémas notamment les articles 5 et 6, conclut le texte.

