Le CPS de l'UA demande la mise en oeuvre de la Déclaration de Tanger sur la promotion du lien Paix, Sécurité et Développement en Afrique

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a demandé à la Commission de l’UA et au partenaires de mettre en oeuvre la Déclaration de Tanger sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique.

Dans un communiqué publié mardi et ayant sanctionné sa réunion tenue le 21 juillet dernier au niveau ministériel sur les réponses communautaires face aux défis sécuritaires sur le continent, le CPS a également demandé au Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour le programme Femmes, Paix et Sécurité de prendre en considération les conclusions de la réunion sur « les défis croisés des changements climatiques et de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique » organisée par le Royaume du Maroc le 16 février dernier à Addis-Abeba en marge du 36e Sommet de l'UA.



Le CPS "demande à la Commission et aux partenaires de mettre en œuvre la Déclaration de la première Conférence stratégique de l'UA sur le thème « Promouvoir le lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique - La promesse de l'intégration régionale », conformément au paragraphe 34 de la Décision 842 adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue du 18 au 19 février 2023 à Addis-Abeba", précise le communiqué.



A cet égard, le CPS “encourage les partenaires à redoubler d'efforts pour soutenir la mise en œuvre des projets relatifs à la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement”’.



Le CPS a aussi “demandé au Bureau de l'Envoyée spéciale de l'UA pour le programme Femmes, Paix et Sécurité d'intégrer les questions relatives aux femmes dans le développement et au changement climatique, dans ses futurs forums en prenant en considération les conclusions de la réunion sur « les défis croisés des changements climatiques et de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique » organisée le 16 février 2023 en marge du 36e Sommet de l'Union africaine”, ajoute le communiqué



Le CPS a souligné l'importance de répondre aux menaces multidimensionnelles croissantes qui pèsent sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique, notamment le changement climatique, les conflits armés, ainsi que les catastrophes naturelles qui affectent les conditions de vie et les moyens de subsistance des communautés.



Le Conseil a aussi condamné fermement les attaques terroristes contre les communautés et les forces de défense et de sécurité, et souligné la nécessité d'assurer la sécurité des vies, des biens et des moyens de subsistance des populations et de renforcer leur résilience face aux effets négatifs des crises multiples et multidimensionnelles qui touchent l'Afrique.



Il a en outre relevé la nécessité de déployer des efforts concertés pour répondre aux menaces multidimensionnelles qui pèsent sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique, telles que le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme, les conflits armés, les menaces à la sécurité humaine liées au changement climatique, les crimes motivés par des discours de haine et les idéologies de haine et d'intolérance, qui ont des conséquences néfastes sur les conditions de vie et les moyens de subsistance des populations africaines.



Il a mis l'accent sur l'importance d'approches holistiques pour remédier aux causes structurelles et aux facteurs de conflit et à toutes les menaces pesant sur la sécurité, tout en reconnaissant l'existence du lien inextricable entre la paix, la sécurité et le développement socio-économique.

MAP: 08/08/2023