Le CSPJ fermement engagé en faveur des valeurs de responsabilité et de reddition de comptes

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a exprimé, lors de sa réunion hebdomadaire ordinaire tenue mardi à Rabat, son engagement ferme à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance, les fondements de l'approche participative et les valeurs de responsabilité et de reddition de comptes.

Selon un communiqué du CSPJ, cet engagement est illustré par l'ordre du jour de la réunion, consacré en partie à la di021scussion des dossiers disciplinaires qui concernent six magistrats, selon une approche objective garantissant l’orientation, l’encadrement, l’évaluation et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, juridiques et déontologiques, afin de consacrer les valeurs de transparence, de confiance et d’éthique.



Cette réunion a, également, permis de mettre en avant divers axes fondamentaux du projet de stratégie en cours d'élaboration par la commission mise en place à cet effet. La stratégie du Conseil, poursuit-on, vise, entre autres, à examiner les objectifs, les programmes, les priorités et les modes de fonctionnement, selon une méthodologie proactive, réaliste et objective.



Par ailleurs, la réunion a été l’occasion d’aborder la participation de la justice dans la gestion de certaines affaires ayant trait aux politiques publiques, telles que la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes à l'horizon 2030 ou encore la problématique relative à la mise en œuvre de loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés.



Des questions relatives aux situations individuelles de certains juges ont, également, été au menu de cette réunion, conclut le communiqué.

MAP: 28/04/2021