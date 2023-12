Le digital, véritable facteur de création de richesse (Mme Mezzour)

Le digital constitue un véritable facteur de création de richesse et de développement économique, a indiqué, mercredi à Casablanca, la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour.

Le Maroc s’est pleinement engagé dans la transformation numérique à plusieurs niveaux et les différents acteurs et secteurs marocains ont fait preuve d’engagement et d’adaptabilité, a souligné Mme Mezzour lors de l’ouverture de la 3ème édition du Congrès International "Digital Now!". Dans une allocution lue en son nom par la secrétaire générale du ministère, Sarah Lamrani, la ministre fait observer que son Département a élaboré différents plans d’actions visant à accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines via plusieurs offres d’accompagnement, dont la mise en place de plateformes de soutien pour aider les entreprises à atteindre la maturité digitale.



Dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets et des startups, de nombreux partenariats ont été élaborés avec le secteur privé et les incubateurs, dont la collaboration avec le Technopark pour couvrir les 12 régions du Royaume, a-t-elle précisé, faisant savoir que l'objectif du ministère est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises marocaines et encourager leur créativité.



Pour sa part, le président fondateur du Club des Dirigeants (CDD), Driss Drif, a rappelé que l’utilisation des technologies améliore l’environnement de travail et le climat des affaires, favorise un accès rapide et efficace des citoyens aux prestations et garantit la qualité des services, limitant ainsi les déplacements inutiles. Le CDD aspire à faire émerger un écosystème entrepreneurial digital et permettre aux entreprises marocaines d’embrasser les technologies futures, a-t-il dit, se félicitant des des partenaires du Club qui ont contribué à faire ériger ce congrès en plateforme d’échanges constructifs.



De son côté, le président de l''Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc (AUSIM), Hicham Chiguer, a fait valoir que la croissance économique aujourd’hui est tributaire du digital et que la transformation digitale des entreprises dépend de leur capacité d’adaptation, d’où la nécessité de mettre en place les compétences nécessaires.



La transformation digitale est une question de survie pour les entreprises, mais elle ne se limite pas à la simple adoption des outils numériques, il s’agit d’un changement de paradigmes qui incluent la formation des compétences, la sensibilisation et la domestication des outils digitaux, a-t-il dit, notant qu’il faut des stratégies qui non seulement répondent aux défis actuels mais qui préparent les entreprises nationales aux défis futures.



Et de souligner que « les entreprises doivent s’adapter numériquement mais également humainement, il faut également travailler davantage sur les sujets de la fuite des cerveaux et de la cybersécurité, pour créer un avenir où le digital est synonyme de développement pour tous », a-t-il dit.



A cet égard, la directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a considéré que cet incubateur est l’un des leviers du développement technologique du Maroc, mettant en avant le fort engagement des startups marocaines en matière de transformation des entreprises pour qu’elles soient à la fois innovantes et digitales.



Elle a par ailleurs fait savoir que la nécessité du digital a fait ses preuves lors de la crise pandémique et la période post-Covid où le digital a permis aux entreprises de monter leur résilience et de rester debout, notant que le digital demeure un levier incontournable de compétitivité.



Elle a ainsi mis en lumière le soutien du ministère à la feuille de route du Technopark qui met l’élargissement du réseau Technopark sur les régions du Royaume au cœur de ses objectifs, appelant le secteur privé à apporter son soutien aux startups à travers des financements adaptés et l’accès de ces startups aux marchés.



Tenue les 20 et 21 décembre sous le thème "TPME à l’ère numérique : Libérer le potentiel, Inspirer l’innovation", cette édition s'annonce comme étant un rendez-vous phare pour l'écosystème de la transformation digitale au Maroc.



Initiée par le CDD, pour la transformation digitale des TPME au Maroc, cette rencontre, se présente comme un point de rencontre essentiel pour les professionnels engagés dans le développement numérique et entrepreneurial du Maroc.



Le CDD ambitionne de faire de cette manifestation l’épicentre d’une communauté nationale tournée vers la mise en commun des énergies, renforçant ainsi les synergies et encourageant les initiatives fructueuses pour ériger la digitalisation en un pilier essentiel du développement des TPME et du progrès économique et social du Royaume.



Au cœur de cette édition, des rencontres B2B, des conférences, et des tables rondes thématiques seront organisés sur deux jours, chaque demi-journée étant consacrée à l'un des deux sujets principaux abordés par le congrès. Les thématiques incluses dans le programme du congrès couvriront les dernières tendances en matière de transformation digitale, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises et les défis liés à la cybersécurité.

MAP: 20/12/2023