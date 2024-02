Le Festival de l’Amandier de Tafraout, une véritable locomotive pour le développement de la région et de la filière (M. Sadiki)

Le Festival de l’Amandier de Tafraout constitue une véritable locomotive pour le développement de la région et de la filière, a affirmé, samedi à Tafraout, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l'ouverture officielle de de la 11ème édition du Festival de l’Amandier de Tafraout, qui s’est déroulée sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Sadiki a mis l’accent sur la pertinence de cette manifestation qui s’assigne pour objectif de contribuer à la valorisation du patrimoine de l’Anti-Atlas et à l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales, à travers la consolidation des principes de l’économie sociale et solidaire.



Le ministre a, en outre, souligné l’importance de la culture de l’amandier pour les habitants de la région, précisant qu’à Tafraout uniquement, la superficie d’amandier s’élève actuellement à 23.000 hectares environ, assurant une production de 7.000 tonnes.



Il a aussi indiqué que la filière sera davantage consolidée dans le cadre de la nouvelle stratégie "Génération green 2020-2030", avec une attention particulière accordée à la valorisation des produits locaux de la filière, principalement via la mise en place d'un programme de soutien des coopératives et producteurs locaux.



Pour sa part, le directeur du Festival, Rachid El Omary, a indiqué que cet évènement joue un rôle fondamental dans la valorisation des produits locaux, tout en permettant aux coopératives de la région de commercialiser leurs produits dans les meilleures conditions.



C’est aussi une occasion d'échange, de partage d'expériences et de conclusion de partenariats entre les coopératives agricoles dans divers filières, en l'occurrence l'arganier et l’amandier, a-t-il soutenu, précisant que cette édition connait la participation de plus de 100 coopératives et table sur un nombre de visiteurs dépassant 2.000 par jour.



Outre M. Sadiki, la 11 ème édition du Festival de l’Amandier de Tafraout, placée sous le thème "Terre d’amandier, terroir d’avenir", a été lancée en présence notamment du wali de la région Souss-Massa, du gouverneur de la province de Tiznit, du président du Conseil de la région Souss-Massa, et du président de la Chambre d’agriculture régionale.



La cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par le lancement du bureau d'information et d'orientation touristique à Tafraout.



Devenu un rendez-vous incontournable du secteur, ce Festival s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 et se veut un carrefour économique, culturel et artistique.



Erigé au cœur de la ville de Tafraout sur une superficie de 2.000 m², le festival connait la participation de plus de 100 exposants des produits du terroir, venus de différentes régions du Maroc ainsi que des professionnels du secteur. Il prévoit d’accueillir plus de 80.000 visiteurs.



En plus des ateliers destinés au renforcement des capacités des participants, plusieurs activités artistiques, folkloriques, pédagogiques et culturelles sont organisées en marge de cette manifestation.



Afin de consolider les acquis et de développer davantage cette filière dans le cadre de la nouvelle stratégie "Génération verte 2020-2030", un nouveau contrat-programme est en cours de conclusion entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle pour le développement des arbres fruitiers. Ce contrat-programme à planter des amandiers sur une superficie supplémentaire de 108.000 hectares.

MAP: 24/02/2024