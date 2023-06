Le gouvernement traite les investissements étrangers et nationaux sur un pied d'égalité

Le gouvernement traite les investissements étrangers et les investissements nationaux sur un pied d'égalité, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Les investisseurs étrangers et nationaux bénéficient des mêmes avantages, à même de renforcer la capacité de l'entreprise à investir et de garantir les droits des régions qui connaissent une faible demande d'investissement et ce, par le biais de primes territoriales à l'investissement visant à renforcer l'équilibre régional et à réduire la pression sur les régions, a indiqué M. Baitas, qui répondait à des questions lors d'un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.



Les efforts déployés dans le domaine de l'investissement ciblent aussi bien l'investissement étranger que national, a fait remarquer le ministre, ajoutant que depuis son installation par SM le Roi, le gouvernement traite le dossier de l'investissement sur la base du plan de réforme de l'investissement afin d'accompagner les changements en la matière, outre l'adoption de la loi-cadre sur la Charte de l'investissement dans le cadre d'un dialogue ouvert avec les différentes parties prenantes.



Le ministre a rappelé à cet égard les efforts du gouvernement actuel et des gouvernements successifs, dans le cadre des directives de SM le Roi, liés au développement des infrastructures (aéroports, ports, autoroutes et zones industrielles), aux lois de finances des deux dernières années qui ont mis en œuvre les recommandations émises dans le cadre des deux débats nationaux sur la fiscalité.



"L'effort était clair et les chantiers se poursuivent, et nous sommes actuellement en pleine révision des lois relatives aux conseils régionaux d'investissement, afin de simplifier l'ensemble des procédures et mesures", a souligné M. Baitas, rappelant la feuille de route relative à l'investissement pour la période 2023-2026, qui comprend des axes liés à la facilitation des opérations d'investissement et d'entreprenariat et à l'amélioration des facteurs de compétitivité, outre l'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation.



Vingt-deux décisions administratives ont été simplifiées via la plateforme Cri-invest, ce qui a entraîné une réduction du nombre de documents d'environ 46%, a-t-il dit, rappelant les réalisations visant à stimuler l'investissement, outre le caractère stratégique accordé aux grands projets dans les domaines qui concernent la sécurité énergétique, hydrique, alimentaire et sanitaire, ainsi qu'au niveau de la création d'emplois.

