Le groupe d'amitié Maroc-Palestine réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien

Le groupe d'amitié et de coopération Maroc-Palestine à la Chambre des conseillers a réaffirmé, mercredi à Rabat, sa solidarité entière, constante et inconditionnelle avec la cause palestinienne et le peuple palestinien.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, le groupe a hautement salué la résistance et le militantisme du peuple palestinien, particulièrement la population d’Al Qods, face aux agressions israéliennes perpétrées à l’encontre des enfants, des femmes et des personnes âgées.

La cause palestinienne est une cause nationale placée aux côtés de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, a affirmé la présidente du groupe, Fatima Zahra Yahyaoui dans un mot de circonstance.

La question palestinienne est celle de tous les Marocains de toutes les appartenances politiques et syndicales, a-t-elle insisté, ajoutant que le peuple marocain a toujours entretenu une relation affective et spirituelle avec la Palestine et Al Qods en particulier.

Pour sa part, l’ambassadeur palestinien a souligné l’importance de cette solidarité et de ce soutien, relevant que le Maroc est un pays fort et influent dans sa région.

A cette occasion, M.Choubki a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour Ses initiatives humaines, se félicitant des efforts consentis par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, qui soutient la population d’Al Qods à travers de nombreux projets.

MAP 02/06/2021