Le Maroc, 1er pays partenaire de la rive sud de la Méditerranée au programme européen de recherches "Horizon 2020"

Le Maroc s'est hissé au premier rang des pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée en termes de projets de recherche retenus pour financement dans le cadre de "Horizon 2020", considéré comme le plus grand programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne.

Selon le dernier bilan de la Commission Européenne, le Maroc a bénéficié, jusqu’à fin 2020, du financement de 69 projets impliquant 82 équipes de recherche publiques et privées avec un budget global de 6,81 millions d’euros dans le cadre de ce programme, a indiqué, mardi, le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué.



Sur le nombre des équipes, 39 appartiennent aux universités (9 de l’Université Mohammed V, 7 de l’Université Cadi Ayyad, 7 de l’Université Al Akhawayen, 4 de l’Université Moulay Ismail, 3 de l’Université Hassan II, 3 de l’Université Ibn Zohr, 2 de l’Université Sidi Mohammed ben Abdellah, 2 de l’Université Chouaib Doukkali, 1 de l’Université Abdelmalek Essaâdi et 1 de l’Université Ibn Tofail), poursuit la même source. Sont impliquées également 29 équipes des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités ou des établissements de recherche, 9 des entreprises privées et 5 des administrations publiques.



Les principaux partenaires du Maroc dans ces projets sont la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, précise le ministère, notant que ce résultat vient confirmer une fois de plus le dynamisme et la performance des universités nationales et des chercheurs marocains. Le programme européen de recherche "Horizon 2020" est le plus grand programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne. Il est doté d'une enveloppe budgétaire de 80 milliards d’euros pour la période 2014-2020.



Son objectif est de financer, selon une logique compétitive, des projets de recherche interdisciplinaires et innovants couvrant l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis l’idée jusqu’au marché en renforçant tout particulièrement le soutien à la commercialisation des résultats de la recherche et à la créativité des entreprises. Ce programme publie chaque année de nombreux appels à projets dans tous les domaines scientifiques.

(MAP-11/05/2021)