Le Maroc dénonce l'attaque perpétrée à Nice et exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leurs familles

Le Royaume du Maroc dénonce l’attaque perpétrée ce samedi à Nice (France) et exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leurs familles, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Le Royaume du Maroc appelle à dépasser le contexte délétère et le climat tendu autour de la religion et invite les différentes parties à faire preuve de modération, de sagesse et de respect de l’altérité, précise le ministère dans un communiqué.



29/10/2020