Le Maroc élu président de la 109ème Conférence Internationale du Travail

Le Maroc a été élu, jeudi à Genève, président de la 109ème session de la Conférence Internationale du Travail (CIT).

Le Royaume a été porté à la présidence de la CIT, à l'unanimité et pour la première fois, en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Omar Zniber. "Cette élection reflète l'action résolue du Royaume pour la promotion des normes internationales du travail, ainsi que des valeurs, des principes et des objectifs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en plus de son engagement en faveur du tripartisme (Gouvernements, Employeurs et Travailleurs) », a souligné à cette occasion M.Zniber.



Elle vient couronner, a-t-il poursuivi, « la contribution active de la délégation tripartite marocaine aux différents travaux de l’OIT et aux évènements relatifs au monde du travail, organisés aussi bien à l’échelle de l’OIT qu’aux plans continental et régional ». Le diplomate marocain a fait observer, en outre, que cette élection intervient dans le sillage du lancement au Maroc, par SM le Roi Mohammed VI de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale « un chantier majeur du développement économique et social dans le Royaume », a-t-il dit.



L’ambassadeur a tenu à remercier le Groupe africain, le Groupe gouvernemental, le Groupe des Employeurs et le Groupe des Travailleurs pour « la confiance qu’ils ont exprimée à l’endroit du Maroc », notant que la présidence marocaine « ne ménagera aucun effort pour que cette session soit couronnée de succès ».



La 109ème CIT, organisée sous format virtuel, sera marquée par la tenue du Sommet sur le monde du travail, qui consiste en une session de Haut niveau, à laquelle sont conviés des Chefs d’État ou de gouvernement, de hauts dirigeants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’autres personnalités publiques de premier plan.



Les travaux de la Conférence seront scindés en deux parties. La première partie se tiendra du 3 au 19 juin, tandis que la deuxième partie aura lieu du 25 novembre au 12 décembre.



Pendant cette session, les délégués aborderont divers thèmes, dont les objectifs stratégiques de la protection sociale, les inégalités dans le monde du travail, et l’apprentissage tout au long de la vie. Un document final de la Conférence portant sur « la réponse globale en vue d’une reprise centrée sur l’humain » pour sortir de la crise du Covid-19 fera l’objet de discussions entre les délégations. Des élections pour renouveler le Conseil d’administration sont également à l’ordre du jour de cette session.



Souvent qualifiée de Parlement mondial du travail, la CIT est l’organe qui établit les grandes orientations de l’Organisation Internationale du Travail et constitue un forum de discussions sur les principales questions sociales et de travail. Elle est chargée d’élaborer et d’adopter les normes internationales du travail, de fixer le budget de l’Organisation et d’élire le Conseil d’Administration.



MAP: 20/05/2021