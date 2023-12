Le Maroc invité d'honneur de la Journée mondiale de la langue arabe à Istanbul

Le Maroc a été l'invité d'honneur, lundi à Istanbul, de la Journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année.

Initié par le département des langues et littératures orientales de l'Université d'Istanbul et le Centre "Al Farabi" pour les études eurasiennes, l'événement célébrant cette Journée a été l'occasion pour le public turc et des membres des communautés arabes de découvrir, de près, les différents aspects de la culture marocaine ancrée dans l'histoire, et de la place particulière qu'occupe la langue arabe dans le Royaume.



Au pavillon marocain, placé dans l'enceinte de la Faculté des lettres d'Istanbul, les visiteurs ont pu explorer la diversité et la richesse de la gastronomie marocaine, l'authenticité des costumes traditionnels, en plus de l'art de la calligraphie arabe dans laquelle excellent les calligraphes marocains.



Dans une allocution de circonstance, le consul général du Maroc à Istanbul, El Mehdi Rami, a indiqué que cette célébration coïncide avec le 50ème anniversaire de la proclamation de l'arabe comme langue officielle des Nations unies par son Assemblée générale, "ce qui constitue une reconnaissance de la richesse et de l'importance de cette belle langue et de sa contribution à l'enrichissement des sciences, de la culture mondiale, de la philosophie, des sciences et des lettres".



Et d'ajouter que la langue arabe a constitué un facteur de rencontre, de communication et de coexistence dans cette région centrale du monde, soulignant l'influence de l'arabe sur les autres langues de la région, notamment la langue turque, qui a emprunté environ six mille mots à l'arabe.



Le diplomate a, par ailleurs, souligné l'attention particulière accordée par le Maroc à la langue arabe, mettant en avant, à cet égard, la création de l'Académie Mohammed VI de la langue arabe, qui vise à promouvoir cette langue, à assurer son usage correct et à renforcer ses capacités pour suivre les développements dans la recherche scientifique, linguistique, éducative et technologique, ainsi que la création de l'Institut d'études et de recherches pour l'arabisation depuis 1960.



M. Rami a aussi annoncé, à cette occasion, que le consulat marocain fait don d'une sélection d'œuvres littéraires marocaines au département de la langue arabe de l'Université d'Istanbul, dans le but de faire connaître les productions marocaines et les créateurs du Royaume.



Cet événement a été marqué par la présentation de l'expérience romanesque de la jeune écrivaine marocaine résidant en Turquie, Karima Ahdad, qui a échangé avec l'assistance sur son roman "Hulm Turkī" (publié en 2021 au Centre culturel arabe) ainsi que sur son parcours au pays de l'Anatolie.



L’événement a aussi été marqué par la tenue d’un atelier sur l’art de la calligraphie arabe, animé par le professeur à l'Université de Yıldız à Istanbul et calligraphe marocain, Mustafa Ait Sidi M’hamed, et qui a suscité un vif intérêt parmi les participants.

MAP/ 18/12/2023