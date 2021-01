Le Maroc prend part à la 13ème Conférence ministérielle du Forum mondial sur l'alimentation et l'agriculture

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a participé, vendredi par visioconférence, à la 13ème édition de la Conférence ministérielle du Forum mondial sur l'alimentation et l'agriculture qui s'est tenue à Berlin.

En marge de cette Conférence, M. Akhannouch a présidé, aux côtés du directeur du pôle Agriculture à la Banque Mondiale, une table ronde sur l'adaptation aux changements climatiques, au cours de laquelle le ministre a partagé avec 28 ministres, fonctionnaires, chefs de mission et organisations internationales, l'expérience du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique, indique un communiqué du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



Cette conférence, qui a connu la participation de 120 pays, a été également marquée par la présence du Secrétaire Général de l'ONU, du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Commissaire Européen de l'agriculture et du directeur du Programme alimentaire mondial, poursuit la même source.



Cette 13ème édition examine les défis inhérents à l'approvisionnement en agriculture dans le monde sur le long terme, avec pour objectif de garantir un système alimentaire équilibré, en dépit de la propagation des épidémies ou des phénomènes liés au changement climatique.

MAP: 22/01/2021