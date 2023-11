Le Maroc prend part à Madrid aux travaux de La conférence du Réseau européen des migrations

Les travaux de la conférence annuelle du Réseau européen des migrations, visant à discuter des opportunités et des défis d'une migration ''légale et ordonnée'', se sont ouverts, jeudi à Madrid, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cet évènement de haut niveau, organisé dans le cadre de la Présidence espagnole de l’UE, par le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Les participants à cette conférence de deux jours se pencheront, entre autres, sur les progrès réalisés pour définir une vision à long terme des politiques d'immigration légale, au bénéfice des pays d’origine et d’accueil.

Les responsables institutionnels examineront également les moyens à même d’’’améliorer l'adéquation entre les demandeurs d'emploi qui souhaitent s’installer dans l'UE et les exigences des employeurs, de garantir une approche holistique et des complémentarités entre les politiques migratoires et d'autres domaines (soins de santé, commerce, économie…etc), de rationaliser les procédures administratives, notamment grâce à des options de procédure accélérée, et de promouvoir la mobilité intra-UE pour les ressortissants de pays tiers, afin de faire de l'UE une destination plus attrayante’’.

La première journée réunira de hauts représentants des institutions européennes, des autorités nationales des pays membres et non membres de l'UE, des entreprises et des syndicats, ainsi que des organisations de la société civile et d'autres acteurs clés.

La deuxième journée, au niveau des experts, sera consacrée à l'analyse de certaines mesures innovantes adoptées au niveau national par différents États, ainsi qu'à des propositions au niveau de l'UE.

