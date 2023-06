Le ministère de la Jeunesse annonce le lancement du Programme national de volontariat

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement du Programme national de volontariat destiné aux jeunes.

Dans un communiqué, le ministère indique que ce programme baptisé "Moutatawi3" (volontaire) et destiné aux jeunes âgés de 18 à 22 ans, vise à impliquer plus de 5.000 jeunes des quatre coins du Royaume dans le cadre d’un nouveau programme qui se décline en deux étapes, la première portant sur la formation et la deuxième sur le volontariat.

Ce programme permettra aux jeunes marocains de renforcer leur participation citoyenne et de développer leurs connaissances et compétences à travers une expérience diversifiée et intégrée, qui constitue une opportunité remarquable pour les jeunes.

Lors de la première étape, qui durera une semaine, le volontaire aura droit à une formation spécialisée dans le domaine de son choix, précise la même source, ajoutant que la période de volontariat durera, quant à elle, deux semaines.

Du 19 juin au 02 juillet 2023, les personnes intéressées devront remplir le formulaire disponible sur la plateforme électronique www.motatawi3.ma et déposer le dossier de volontariat à la direction régionale du ministère - département de la Jeunesse la plus proche.

S’agissant des domaines de volontariat, le ministère souligne qu’ils ont été fixés aux champs de l'environnement, du développement durable, de la solidarité et de la coopération, de l’éducation et de l’animation, de la culture, de la santé, ainsi que de la promotion des œuvres sociales et des manifestations sportives.

Une équipe spécialisée traitera les demandes des volontaires, qui pourront suivre leur dossier sur le portail www.motatawi3.ma.

