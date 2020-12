Le Palais Ronsard à Marrakech reçoit le Prix Versailles du plus beau restaurant du monde

Le Prix Versailles du plus beau restaurant du monde a été décerné, jeudi à Paris, au Palais Ronsard à Marrakech, apprend-on auprès des organisateurs.

Ce prix mondial d'architecture et de design est un concours associant l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Union Internationale des Architectes.



Il récompense les réalisations les plus remarquables du point de vue architectural, intérieur comme extérieur, dans six régions : Afrique et Asie occidentale, Amérique centrale, sud et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie centrale et nord-est, Asie du Sud et Pacifique et Europe.



Selon le Secrétariat du Prix Versailles, les critères retenus par les juges pour élire ces réalisations à travers le monde incorporent à la fois l’innovation, la créativité, l’écho au Patrimoine local, naturel et culturel, la performance écologique, ainsi que les valeurs de convivialité et de participation auxquelles les Nations Unies sont attachées.



Situé à quelques kilomètres de la célèbre place Jamaa el-Fna, le Palais Ronsard est une oasis de paix au cœur de la Palmeraie de Marrakech. Réalisé par Gil Dez, architecte d'intérieur, il allie tradition marocaine et esprit Art Déco.



A rappeler que le jury mondial du Prix Versailles 2019 avait attribué à la Gare de Kénitra le Prix du plus bel extérieur au monde, lors d’une cérémonie tenue au siège de l’UNESCO à Paris.

MAP: 17/12/2020