Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre M. Mayara et les Capitaines régents de Saint-Marin

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, dimanche soir à Saint-Marin, avec les Capitaines régents de la République de Saint-Marin, Adele Tonnini et Alessandro Scarano, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Au cours de cet entretien, tenu en marge d’une audience à l’honneur de M. Mayara, en sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), les deux parties ont passé en revue des questions régionales d’intérêt commun, mettant en exergue les perspectives de coopération entre Rabat et Saint-Marin pour œuvrer de concert à relever les défis auxquels fait face le bassin méditerranéen.

Les deux parties ont également exprimé leur volonté commune de consolider davantage les actions à même de favoriser le développement des relations à plusieurs niveaux, insistant sur la nécessité de poursuivre les rencontres parlementaires et la communication politique, en vue de hisser à un niveau supérieur le partenariat entre les deux pays qui regorgent d’énormes potentialités.

Mme Tonnini et M. Scarano ont exprimé, dans ce sens, leur optimisme quant à l’avenir prometteur de la coopération bilatérale, particulièrement dans les différents secteurs du développement durable, saluant les différentes avancées du Royaume dans ce domaine.

Pour sa part, M. Mayara a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une action commune et de conjuguer les efforts en vue de booster les relations et développer les échanges d’expérience, louant dans ce cadre l’engagement de Saint-Marin en faveur de la région, à travers notamment une présence active au niveau de l’APM.

Saluant par ailleurs le rôle important du Centre international de recherche de l’organisation, inauguré en 2021 à Saint-Marin, M. Mayara a, en outre, saisi l’occasion pour passer en revue les différents chantiers lancés par le Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, aux niveaux de la promotion des énergies renouvelables et des infrastructures.

Le président de la Chambre des Conseillers a également mis en avant la stabilité politique dont jouit le Royaume et le climat d’investissement favorable garanti par les différentes réformes législatives et juridiques menées ces dernières années.

L’audience accordée à M. Mayara, qui participera mardi et mercredi à la 49ème réunion du Bureau de l’APM à Rome, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla.

Le président de la Chambre des Conseillers marocaine a été élu à l’unanimité nouveau président de cette organisation parlementaire internationale pour la période 2023-2024 à l’issue de sa 17ème session plénière qui a eu lieu récemment au parlement marocain.

L’APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.

L’objectif principal de l’APM est de forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels est confrontée la région Euro-méditerranéenne et du Golfe, et de créer un espace de paix et de prospérité pour ses peuples.

