Le renforcement de la coopération culturelle au coeur des entretiens entre M. Bensaid et l'ambassadeur espagnol à Rabat

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Espagne dans les domaines de la jeunesse, de la culture et de la communication a été au menu des entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda.

Au cours de cette entrevue, les deux parties ont mis en avant la solidité des liens historiques et les relations stratégiques entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, se félicitant de la nouvelle dynamique que connaissent ces relations, suite à la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Elles ont aussi insisté sur l’importance du rapprochement culturel des peuples marocain et espagnol notamment dans la perspective de l’organisation par le Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, de la Coupe du Monde 2030.

Dans ce cadre, les deux responsables ont convenu de mettre en place un plan d’action conjoint en matière de jeunesse, de communication et de culture, mettant en relief l’importance de la présence féminine dans la presse sportive ainsi que la nécessité du renforcement des liens entre les journalistes sportifs marocains et leurs homologues espagnols dans la perspective de la Coupe du monde 2030.

Ils se sont également accordés à favoriser une collaboration institutionnelle entre l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication de Rabat (ISIC) et l’Université de Madrid, outre le lancement de formations de haut niveau dans ce domaine. La rencontre a été aussi l’occasion d’examiner des questions d’intérêt commun se rapportant notamment à l’industrie du gaming, au salon international des jeux électroniques prévu en mai prochain à Rabat auquel prendront part plusieurs entreprises espagnoles et à la coproduction cinématographique maroco-espagnole, conclut le communiqué.

(MAP: 29 Mars 2024)