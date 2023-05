Le renforcement des relations bilatérales au centre des entretiens de Mme Hayar avec son homologue qatari

Le renforcement et la promotion des relations bilatérales ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, avec la ministre de Développement social et de la Famille de l’État du Qatar, Mariam Bint Ali Bin Nasser Al Misnad.

A cette occasion, Mme Hayar a mis en avant la solidité des relations entre les deux pays, soulignant que le Royaume du Maroc enregistre sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI de grandes avancées consacrant une société fondée sur la protection et la promotion des droits de l’homme.



Dans ce contexte, elle a expliqué que le programme gouvernemental 2021-2026 s’est engagé à porter le taux d’activité des femmes à 30% d’ici 2026 au lieu de 20% actuellement. De même, le cadre institutionnel pour l’égalité a été renforcé à travers la mise en place du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme, a-t-elle ajouté, rappelant la stratégie “Jisr” 2022-2026 vers un développement social global, innovant et durable et la préparation du troisième plan gouvernemental pour l’égalité 2022-2026.



Aussi, elle a évoqué le recours à la famille pour promouvoir l’égalité et l’orientation familiale, soulignant que le ministère avait lancé un appel à propositions au profit des associations qui accompagneraient la famille avant le mariage, en complément de l’action du ministère au profit des familles productives.



Pour sa part, Mme Mariam Bint Ali Bin Nasser Al Misnad, qui a réaffirmé la portée historique des relations entre le Qatar et le Maroc, a présenté un large éventail des domaines de partenariat liés aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées et à la famille, passant en revue les actions de certains centres qui offrent des services sociaux.



De même, elle a mis en avant de nombreux programmes et projets en relation avec ce domaine, soulignant à cet égard l’importance de la famille productive et des produits nationaux et du terroir au service du renforcement de l’autonomisation économique des femmes.



Dans ce contexte, elle a évoqué le “Centre Aman” qui s’occupe de la protection des femmes et des enfants maltraités qui sont exposés à toute forme de violence, expliquant que le centre offre des consultations pour les femmes ou les enfants.



Cette rencontre a aussi été l’occasion de faire le point et de partager les différentes expériences sociales offertes aux citoyens des deux pays dans le domaine social.

MAP: 08/05/2023