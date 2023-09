Les dirigeants de l'ASEAN en conclave à Jakarta pour leur 43e sommet

Les travaux du 43e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont débuté, mardi à Jakarta, en présence des dirigeants et représentants du bloc.

S'exprimant à l’ouverture du sommet, le président indonésien Joko Widodo a souligné que "l'unité et la centralité de l'ASEAN sont toujours maintenues malgré les défis mondiaux de plus en plus complexes".



“L'unité de l'ASEAN ne signifie pas une absence de divergences d'opinions entre les pays membres”, a relevé le président indonésien, estimant que ces divergences “nourrissent la démocratie et prouvent que les pays du bloc sont tous sur un même pied d'égalité".



Selon M. Widodo, l'égalité est en effet la valeur première que les pays de l’ASEAN respectent et défendent ensemble dans le cadre de l'unité et de la solidarité.



Il a, en outre, noté que les défis futurs sont de plus en plus complexes, en raison de la concurrence mondiale, affirmant dans ce sens que les pays de l'ASEAN ont convenu de ne pas servir d'intermédiaire à d'autres pays et de coopérer avec chacun pour la paix et la prospérité.



Cette rencontre (5-7 septembre), dernier grand rendez-vous de la présidence indonésienne de l’ASEAN, sera marquée par une série de réunions bilatérales, les sommets de l'ASEAN+1, avec des partenaires comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Canada et les Nations unies.



L’événement connaîtra également la tenue du Sommet de l'ASEAN+3 (pays du bloc plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud) et le Sommet de l’Asie de l’Est, réunissant 18 pays, mais dont les présidents américain, chinois et russe seront absents.



Le Premier ministre chinois, Li Qiang, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devraient représenter Beijing et Moscou.



Les chefs d'État et de gouvernement du Laos, du Cambodge, des Philippines, de Singapour, de la Malaisie, du Vietnam et du Brunei prennent part au sommet, tandis que la Thaïlande est représentée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Sarun Charoensuwani.



Il est à rappeler que l'ASEAN comprend le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam.



Les ministres des affaires étrangères des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ont officialisé lundi l’octroi au Royaume du Maroc du "Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel" de ce groupement.

