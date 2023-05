Les efforts de SM le Roi en faveur de la consolidation de la coopération Sud-Sud salués par la Déclaration de Rabat pour le renforcement de la coopération culturelle en Afrique

Les efforts de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la consolidation de la coopération Sud-Sud et du développement en Afrique ont été salués par les ministres de la Culture et chefs des délégations des pays africains signataires de la Déclaration de Rabat pour le renforcement de la coopération culturelle entre pays africains.

Cette déclaration, publiée à l’issue de la Réunion ministérielle africaine de la culture, tenue lundi à Rabat et dont l’objectif est de mener une réflexion autour des mécanismes nécessaires au développement de l’action culturelle conjointe au service du présent et de l’avenir des citoyens africains, a également mis en avant le leadership du Royaume en matière de lutte contre la violence, l’extrémisme et le séparatisme, et d’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique.

De même, la Déclaration, dont lecture a été donnée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis l’accent sur le rôle stratégique de la culture dans l’édification des sociétés de connaissance, le renforcement du rapprochement et la contribution aux efforts de développement global et durable en Afrique, saluant le choix de Rabat comme Capitale africaine de la culture pour l’année 2022-2023.

La manifestation “Rabat, capitale de la culture africaine”, organisée un an durant sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par un programme riche en événements culturels dans les domaines de la littérature, de la poésie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts de la rue, de la danse, des arts numériques, des défilés de mode, de la photographie et l’art populaire, de l’art du conte et des arts du cirque, en plus de divers forums et rencontres intellectuelles.

Dans le cadre de cette programmation, des sites historiques, des places publiques et des quartiers de la ville de Rabat ont abrité nombre d’événements culturels, dont certains initiés par la société civile avec la participation des différentes institutions publiques nationales concernées par le domaine culturel.

Appuyée par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Afrique ainsi que par de nombreuses institutions nationales, cette manifestation vise à promouvoir le rayonnement culturel du Royaume sur le continent et à l’international.

