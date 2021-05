Les relations d'amitié et de coopération distinguées entre le Maroc et la Mauritanie mises en avant à Rabat

Les relations d'amitié et de coopération distinguées entre le Maroc et la Mauritanie ont été mises en exergue lors d’un entretien, lundi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Les deux parties ont mis en avant le niveau distingué de ces relations qui puisent leur force des rapports fraternels entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, ainsi que des liens historiques d'amitié entre les peuples marocain et mauritanien, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.



Au cours de cette entrevue, M. El Otmani a reçu des mains du ministre mauritanien des Affaires étrangères, un message adressé à Sa Majesté le Roi par le Président Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, selon la même source.



Le Chef du gouvernement a fait part, à cette occasion, de la disposition permanente du Maroc à œuvrer pour traduire dans les faits les relations fraternelles entre les deux pays et raffermir la coopération bilatérale dans les domaines économique, social et culturel.



De son côté, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a exprimé l'appréciation et la gratitude de son pays quant aux initiatives amicales entreprises par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, envers la République islamique de Mauritanie, outre le soutien constant et multiforme apporté par le Maroc, notamment dans le cadre de la lutte contre les répercussions de la pandémie de Covid-19, relève le communiqué.



Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat, le Chef du gouvernement et le ministre mauritanien ont passé en revue les perspectives de raffermissement de la coopération bilatérale, à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue de la Haute commission mixte qui va constituer l’occasion de renforcer et d’élargir le capital des deux pays en termes d’accords dans divers domaines.



Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité de tirer profit des potentialités énormes des économies des deux pays pour construire des partenariats fructueux dans des domaines tels que l'énergie, les énergies renouvelables, la pêche maritime et le développement des infrastructures, lesquels domaines offrent d'importantes opportunités de coopération et de transfert d'expertise.



Il s’agit aussi de continuer à renforcer les programmes de formation des cadres et d'encourager les investissements conjoints entre les opérateurs privés des deux pays, conclut le communiqué.

(MAP-24/05/2021)